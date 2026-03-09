Dron iraní explotó cerca de la casa del ‘Memo’ Ochoa en Chipre, según reporte

Las consecuencias de la guerra de Estados Unidos, Israel e Irán siguen tocando de cerca al deporte. Un dron iraní impactó cerca de la casa donde reside Guillermo Ochoa en Chipre, según reportes.

De acuerdo con reportes de medios como Latinus, un dron de fabricación iraní estalló en la base militar británica de Akrotiri, ubicada a unas 20 millas de Limassol, ciudad en la que vive el guardameta del AEL.

El hecho ocurrió en los primeros días de marzo. El artefacto habría sido lanzado desde el Líbano por milicias vinculadas a Irán. El objetivo fue la base militar y no las zonas residenciales de alrededor.

Sin embargo, el incidente encendió las alarmas en Chipre. La seguridad fue reforzada y algunas escuelas y comercios fueron cerrados.

Según el reporte, ‘Memo’ Ochoa se refugió tras el bombardeo. No obstante, el pasado domingo, el veterano portero mexicano volvió a la acción y fue titular con el AEL Limassol en el derbi contra el Apollon.

El equipo de Ochoa perdió 2-1 en un partido que se jugó a puerta cerrada por motivos de seguridad tras los recientes ataques con drones en la zona.

El encuentro de la jornada 25 de la Liga de Chipre se tuvo que jugar sin público en el Alphamega Stadium, ubicado a unos 12 km de la base militar británica atacada con drones.

Ochoa fue titular y capitán del AEL Limassol, debido a la suspensión del capitán habitual, Slobodan Medojevic. El guardameta recibió dos goles en la segunda mitad, uno de ellos señalado como error suyo por una definición que se le coló entre las piernas.

El equipo del mexicano acumula ya 12 derrotas en la temporada y se mantiene en la parte media-baja de la tabla, peleando por evitar el descenso.

Hasta el momento, Ochoa no se ha manifestado en sus redes sociales sobre el incidente del dron iraní. Aunque Chipre se ubica geográficamente en Asia, colindando con Medio Oriente, se le considera políticamente y culturalmente parte de Europa, ya que desde 2004 pertenece a la Unión Europea.

El mundo del deporte se ha visto afectado por el conflicto bélico. Recientemente, se conoció que el árbitro mexicano de fútbol César Ramos y dos colegas huyeron de Qatar tras quedar atrapados debido al cierre del espacio aéreo.

Asimismo, los exjugadores de Real Madrid y FC Barcelona, Adán y Munir, vivieron una odisea para huir de Irán. La estrella portuguesa Cristiano Ronaldo se vio obligado a abandonar Riad en su avión privado con destino a Madrid debido a los bombardeos contra la embajada de Estados Unidos, que se ubicaba a pocos kilómetros de su residencia en Arabia Saudita.

Los ataques de Israel y Estados Unidos iniciaron hace dos semanas y acabaron con la vida del ayatolá Jameneí y gran parte de la cúpula militar de Irán. Desde entonces, Irán ha sido objeto de múltiples oleadas de bombardeos centrados en objetivos estratégicos.



