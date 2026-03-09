Conoce el beneficio de tener una tarjeta de crédito de por vida

Para muchas personas, las tarjetas de crédito son solo una herramienta para pagar compras o acumular recompensas. Sin embargo, mantener una misma tarjeta abierta durante muchos años puede tener un impacto positivo importante en el historial crediticio y en la puntuación financiera.

La antigüedad del crédito puede mejorar tu puntaje

Expertos en crédito señalan que mantener cuentas abiertas durante largos periodos ayuda a fortalecer el historial financiero.

De hecho, investigaciones sobre las puntuaciones FICO® muestran que las personas con una calificación perfecta de 850 puntos suelen tener un historial crediticio muy consolidado.

En promedio, la cuenta más antigua en sus reportes tiene alrededor de 30 años de antigüedad.

Esto demuestra que el tiempo juega un papel importante en la construcción de un buen historial financiero.

Dos factores clave del puntaje crediticio

Mantener tarjetas de crédito antiguas abiertas puede influir en dos componentes fundamentales del puntaje FICO.

El primero es la utilización del crédito, que representa aproximadamente el 30% de la puntuación. Este indicador mide qué porcentaje del crédito disponible está siendo utilizado.

Mientras más crédito total tenga disponible una persona, menor suele ser ese porcentaje, lo que beneficia la calificación crediticia.

Incluso una tarjeta que casi no se utiliza puede ayudar a aumentar el límite total disponible.

El segundo factor es la duración del historial crediticio, que representa cerca del 15% del puntaje.

Por esta razón, conservar la primera tarjeta de crédito puede ser una ventaja, especialmente si no tiene cuota anual.

Cuántas tarjetas suele tener una persona

Según datos financieros, el estadounidense promedio tiene alrededor de 3.9 tarjetas de crédito.

En cambio, las personas con puntuaciones crediticias excelentes suelen tener aproximadamente 5.8 tarjetas abiertas.

Esto se debe a que más cuentas activas pueden aumentar el crédito disponible y ayudar a mantener una baja utilización del mismo.

Una estrategia para ayudar a familiares

Algunas personas utilizan sus cuentas más antiguas para ayudar a familiares a construir historial crediticio.

Por ejemplo, es posible añadir a un hijo u otro familiar como usuario autorizado en una tarjeta antigua.

De esta forma, el historial completo de la cuenta puede aparecer en el reporte crediticio de esa persona.

Si la tarjeta ha estado abierta durante 15 o 20 años, ese historial puede representar una ventaja significativa para alguien que apenas comienza a construir su crédito.

Aspectos que se deben considerar

Aunque mantener una tarjeta abierta durante décadas puede ser beneficioso, hay algunos factores que conviene tener en cuenta.

Uno de ellos es la estabilidad de la institución financiera. Algunos bancos pequeños o regionales pueden fusionarse, ser adquiridos o incluso cerrar con el paso del tiempo.

Las grandes instituciones financieras suelen ofrecer mayor estabilidad a largo plazo.

Las cuotas anuales pueden afectar el beneficio

Otro punto importante es el costo de mantener una tarjeta.

Si una tarjeta cobra una cuota anual elevada –por ejemplo, $95 o más– y ya no se utiliza con frecuencia, podría dejar de ser conveniente.

En muchos casos, los bancos permiten cambiar la tarjeta a una versión sin cuota anual dentro del mismo programa, lo que permite conservar la antigüedad de la cuenta sin pagar cargos adicionales.

Evitar que la cuenta se cierre por inactividad

Las instituciones financieras también pueden cerrar cuentas que permanecen inactivas durante largos periodos.

Cuando esto ocurre, se pierde tanto la antigüedad de la cuenta como el crédito disponible que contribuía al historial.

Para evitarlo, algunos expertos recomiendan realizar pequeños cargos ocasionales en la tarjeta, como pagar una suscripción mensual o un servicio básico, con el fin de mantener la cuenta activa.

Una estrategia que se construye con el tiempo

Mantener tarjetas de crédito abiertas durante muchos años puede fortalecer el historial crediticio y mejorar la puntuación financiera.

Para muchas personas, esta estrategia consiste simplemente en conservar sus cuentas más antiguas, evitar cargos innecesarios y mantener una actividad mínima que permita preservar los beneficios del tiempo.

