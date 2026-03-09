Macron impulsa plan internacional para proteger la navegación en el estrecho de Ormuz

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció que se prepara una misión internacional de carácter defensivo para proteger la navegación en el estrecho de Ormuz, tras una serie de ataques con misiles y drones atribuidos a Irán y su aliado Hezboláh, que han puesto en riesgo el tránsito de petróleo y gas a nivel mundial.

El estrecho, por donde circula cerca del 20% del petróleo global, se ha vuelto una ruta peligrosa, lo que llevó a Europa a evaluar medidas para garantizar la seguridad de los buques comerciales.

Francia despliega fuerzas para escoltar embarcaciones

Durante una visita a Chipre, Macron explicó que la iniciativa busca abrir progresivamente la ruta marítima y garantizar el tránsito de buques energéticos una vez que disminuya la fase más crítica del conflicto.



El presidente francés estuvo acompañado por el presidente chipriota Nikos Jristodulidis y el primer ministro de Grecia, Kiriakos Mitsotakis. Macron subrayó que la defensa de Chipre es vital no solo para Francia y Grecia, sino también para la Unión Europea.



Según el mandatario, Francia desplegará ocho fragatas, dos portahelicópteros anfibios y un portaviones en el Mediterráneo oriental, con el objetivo de atraer a otros países europeos a participar en la operación.



“Nuestra meta es, con una posición estrictamente defensiva, estar cerca de todos los países que son atacados por la respuesta de Irán, asegurar nuestra credibilidad y contribuir a la desescalada regional”, afirmó Macron.

Tensiones entre Estados Unidos y Reino Unido por bases militares

La situación en el estrecho también ha provocado tensión entre Estados Unidos y Reino Unido. El primer ministro británico Keir Starmer se negó inicialmente a permitir que Estados Unidos utilizara bases militares británicas, argumentando que la operación no se basaba en el derecho internacional, que solo contempla el “derecho a la defensa”.



El presidente Donald Trump criticó la postura británica en su red social Truth Social, buscando presionar a Londres para apoyar sus operaciones en Medio Oriente.

Reino Unido autoriza operaciones limitadas

Horas después, el gobierno británico permitió el uso de sus bases en Fairford, Gloucestershire y Diego García para misiones defensivas específicas y limitadas.

El argumento fue similar al de Francia: protegerse de ataques con drones y misiles contra Chipre atribuidos a Hezbolá, aliado de Irán. Más aeronaves estadounidenses aterrizaron en bases británicas, y Starmer dialogó con Trump para coordinar la autodefensa colectiva de los aliados en la región.

Debate político interno en Reino Unido

La decisión provocó un intenso debate político en Reino Unido. Altos mandos del ejército, sectores conservadores y el partido ultraderechista Reform UK criticaron a Starmer por no brindar un apoyo inmediato a Estados Unidos.

El exprimer ministro Tony Blair también sostuvo que el país debería haber respaldado plenamente a su mayor aliado, como en la guerra de Irak de 2003. Sin embargo, figuras del Partido Laborista, incluyendo al diputado y exaviador Calvin Bailey, le recordaron a Blair la investigación Chilcot sobre los errores en Irak.

Opinión pública británica y rechazo a la guerra

Una encuesta de YouGov reveló que el 49% de los británicos se opone al ataque estadounidense-israelí contra Irán, mientras solo el 28% lo respalda.



La mayoría apoya la decisión del gobierno de limitar la participación a operaciones defensivas, y se percibe que Starmer maneja adecuadamente la relación con Trump, quien enfrenta un rechazo cercano al 80% de la población británica.

Europa busca una postura independiente

La iniciativa de Macron refleja la preocupación europea por las consecuencias económicas y estratégicas del conflicto, especialmente por el impacto en el suministro de petróleo y gas.



Varios países de la Unión Europea buscan mantener una postura diferenciada, sin alinearse completamente con la estrategia de Estados Unidos. La evolución del conflicto y la participación europea marcarán el rumbo de la respuesta occidental ante la crisis en Medio Oriente.

