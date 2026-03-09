Trump dice que la guerra con Irán está casi terminada; Irán amenaza con ampliar el conflicto

Mientras el presidente Donald Trump asegura que la guerra contra Irán está “prácticamente terminada” y que Estados Unidos podría cumplir sus objetivos en pocas semanas, la Guardia Revolucionaria de Irán advierte que sus misiles son más potentes y que tienen la capacidad de expandir la guerra, manteniendo la tensión en Medio Oriente.

Durante una entrevista con CBS News, Trump afirmó que Irán “no tiene Armada, ni comunicaciones, ni fuerza aérea” y que sus misiles y drones están siendo destruidos en todos los frentes, incluyendo su fabricación. También mencionó que evalúa tomar control del estrecho de Ormuz, clave para el transporte del 20% del petróleo mundial.

“Creo que la guerra está prácticamente terminada”, dijo Trump, aunque minutos después, en el Club de Golf de Doral, aseguró ante legisladores republicanos que las operaciones continuarán hasta lograr la derrota total y decisiva de Irán.

Destacó el hundimiento de 46 buques iraníes y los ataques a fábricas de drones como avances estratégicos.

Irán dice que aún tiene la capacidad para “seguir luchando”

Por su parte, la Guardia Revolucionaria de Irán afirmó que sus misiles tienen ahora “mayor volumen y ojivas de más de una tonelada” y subrayó que están dispuestos a expandir el conflicto si Estados Unidos o sus aliados continúan las agresiones.

“Somos nosotros quienes determinaremos el fin de la guerra”, indicó en un comunicado difundido por la agencia Fars.

El conflicto también impacta los mercados energéticos. Tras las declaraciones de Trump, quien anunció un relajamiento temporal de sanciones para compensar el cierre del estrecho de Ormuz, los precios del petróleo se estabilizaron, con posibles flexibilizaciones sobre el petróleo ruso.

Mientras tanto, la tensión regional se mantiene:

Ataques israelíes impactaron un depósito de petróleo en Teherán .

. En Líbano, los bombardeos dejaron 294 muertos, más de 1,023 heridos y 110,000 desplazados .

. Qatar interceptó un ataque con misiles.

interceptó un ataque con misiles. Israel exige la evacuación inmediata de suburbios del sur de Beirut y bombardeó edificios en Tiro.

El jefe del poder judicial iraní, Gholamhossein Mohseni Ejei, advirtió que los ataques continuarán contra países que permitan agresiones desde su territorio.

