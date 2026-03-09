Benjamin Pennington, séptimo soldado de EE.UU. muerto en guerra con Irán; Vance recibe restos

El Pentágono confirmó este lunes que el séptimo miembro de las fuerzas armadas de Estados Unidos muerto en combate durante la guerra con Irán fue identificado como el sargento Benjamin Pennington, de 26 años y originario de Glendale, Kentucky.

El vicepresidente JD Vance asistió esta noche al traslado digno de sus restos desde la Base Aérea de Dover.

Benjamin Pennington muere tras ataque en Arabia Saudita

Pennington murió el domingo a causa de las heridas sufridas durante un ataque el pasado 1 de marzo contra la Base Aérea Prince Sultan, en Arabia Saudita, en el marco de la Operación Furia Épica. Será ascendido póstumamente a sargento primero, informó el Pentágono.

El sargento estaba asignado al Primer Batallón Espacial, la primera Brigada Espacial del Comando de Defensa Espacial y de Misiles, con base en Fort Carson, Colorado, donde su unidad se encargaba de la alerta de misiles, GPS y comunicaciones satelitales de largo alcance, un nodo crítico en la defensa estadounidense. Fue asignado a esta unidad el 10 de junio de 2025.

JD Vance recibe cuerpo de Benjamin Pennington

El vicepresidente JD Vance viajó a la Base Aérea de Dover, en en Delaware, donde participó en el traslado digno de Pennington.

La ceremonia de traslado digno es uno de los actos más solemnes para cualquier comandante en jefe y se realiza para repatriar los restos de militares estadounidenses muertos en acción.



El sábado, el presidente Donald Trump participó en el traslado digno de los otros seis soldados fallecidos durante los ataques iniciales, reservistas del Ejército muertos en Kuwait por un dron iraní que impactó un centro de operaciones en un puerto civil.

¿Quién era Benjamin Pennington?

Pennington, originario de Kentuky, se graduó en 2017 de Central Hardin High School, donde cursó la especialidad de tecnología automotriz, y era Boy Scout. Su exprofesor, Tom Pitt, lo describió como “un héroe estadounidense” y “el estadounidense por excelencia”, destacando su inteligencia, carisma y dedicación constante.



Glendale es una pequeña localidad de unos 300 habitantes, cerca de Elizabethtown, en el condado Hardin. El pastor retirado Mike Bell, que conocía a Pennington desde niño, relató que recibió la llamada del padre de Pennington cuando el estado de su hijo empeoró y que pidió oraciones esa noche antes de conocer la noticia de su muerte.



“Esto simplemente me rompe el corazón… perder a un solo miembro de las fuerzas armadas es devastador. Pero cuando es uno de los nuestros, lloramos como comunidad”, comentó Keith Taul, jefe del condado Hardin.

El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, publicó en redes sociales: “Pennington fue un héroe que lo sacrificó todo al servir a nuestro país”.

Reconocimiento militar y condecoraciones

“Hizo el máximo sacrificio por el país que amaba. Eso lo convierte en nada menos que un héroe, y siempre será recordado de esa manera”, afirmó el teniente general Sean A. Gainey, comandante del Comando de Defensa Espacial y de Misiles.

El coronel Michael F. Dyer, comandante de la Primera Brigada Espacial, destacó que Pennington fue “un suboficial dedicado y con experiencia que lideró con fortaleza, profesionalismo y sentido del deber”.



Entre sus condecoraciones figuraban la Medalla de Encomio del Ejército, la Medalla al Logro del Ejército, la Medalla de Buena Conducta, la Medalla del Servicio de Defensa Nacional, la Medalla del Servicio de la Guerra Global contra el Terrorismo y la Cinta de Servicio del Ejército.

Sigue leyendo: