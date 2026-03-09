FA multó con más de $100,000 dólares a Rodri por criticar el arbitraje

La Federación Inglesa de Fútbol (FA, por sus siglas en inglés) multó con 80,000 libras (unos $107,131 dólares) al futbolista español Rodrigo Hernández, centrocampista del Manchester City, por criticar a los árbitros tras el empate 2-2 contra el Tottenham Hotspur del pasado 1 de febrero.

De acuerdo con la institución, el español fue sancionado por “actuar de forma impropia en una entrevista pospartido haciendo comentarios que ponen en entredicho la imparcialidad y/o la integridad de un colegiado”.

La FA confirmó que Rodri admitió la culpabilidad y por la comisión reguladora le ha impuesto esta multa y una advertencia respecto a su comportamiento en el futuro.

Críticas a los árbitros

Tras el empate a dos contra los ‘Spurs’ en el que desperdiciaron una ventaja de dos goles, Rodri dijo que “no quieren que ganemos y el árbitro tiene que ser neutral. Hay una falta clarísima en la primera acción. Le da una patada muy clara y el VAR está ahí por una razón. Estos pequeños detalles marcan la diferencia. Si no hubieran marcado ese primer gol, quizá habríamos ganado el partido”.

“Nunca hablo de los árbitros porque respeto mucho su trabajo, pero no es solo hoy, van dos o tres partidos seguidos. Sinceramente, no sé por qué. Hemos ganado mucho y la gente no quiere que ganemos, pero el árbitro tiene que ser neutral. No es justo porque trabajamos mucho y es muy frustrante”, añadió en declaraciones a la Premier League en español.

En las alegaciones que presentó ante la FA, Rodri bajó el tono a algunas de sus declaraciones y explicó que cuando se refería a que “no quieren que ganemos” no se refería a los árbitros, sino al resto de aficionados de la Premier League.

