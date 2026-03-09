Hombres que lanzaron explosivos frente a residencia del alcalde de Nueva York dijeron estar inspirados por Estado Islámico

Dos hombres que lanzaron dispositivos explosivos caseros durante una protesta frente a la residencia oficial del alcalde de Nueva York dijeron este lunes haberse inspirado en el grupo extremista Estado Islámico (ISIS), según una denuncia judicial presentada por las autoridades federales.

Los acusados, Emir Balat, de 18 años, e Ibrahim Kayumi, de 19, comparecieron ante un tribunal, publicó la agencia de noticias The Associated Press.

Quedaron detenidos sin derecho a fianza mientras enfrentan cargos por intentar brindar apoyo material a una organización terrorista y por el uso de un arma de destrucción masiva.

Durante la audiencia ninguno de los dos solicitó libertad bajo fianza, aunque sus abogados podrían hacerlo más adelante.

De acuerdo con la denuncia, ambos lanzaron dispositivos explosivos improvisados que no llegaron a detonar durante las protestas del sábado frente a Gracie Mansion, la residencia oficial del alcalde de Nueva York.

La manifestación se desarrollaba en medio de una contraprotesta contra un acto antiislámico liderado por Jake Lang, un activista de extrema derecha crítico del alcalde Zohran Mamdani, quien se convirtió en el primer musulmán en ocupar ese cargo en la ciudad.

Emir Balat intentó detonar un artefacto explosivo improvisado. Foto: Julius Constantine Motal / AP

Según el documento judicial, Kayumi habría dicho a los agentes al momento de su arresto que el motivo de sus acciones era ISIS.

Posteriormente, Balat declaró a las autoridades que había jurado lealtad al grupo extremista, mientras que Kayumi aseguró estar afiliado a la organización.

Los investigadores también indicaron que, cuando los agentes preguntaron a Balat si su objetivo era provocar un ataque similar al atentado del maratón de Boston de 2013, en el que dos bombas mataron a tres personas y dejaron cientos de heridos, el joven respondió: “No, aún más grande”.

Según la denuncia, Balat lanzó a la multitud un artefacto del tamaño de un frasco que contenía TATP, un explosivo altamente inestable. El dispositivo también tenía una mecha y estaba cubierto con tuercas y tornillos sujetos con cinta adhesiva para aumentar su capacidad de daño.

El artefacto se apagó cerca de varios agentes. Después, Balat recogió un segundo dispositivo que, según las autoridades, le entregó Kayumi, lo dejó caer cerca de los policías e intentó huir. Ambos fueron arrestados poco después.

El alcalde Zohran Mamdani calificó el hecho como reprochable. Foto: Angelina Katsanis / AP

Las autoridades indicaron que los sospechosos viajaron desde Pensilvania hasta Nueva York el mismo día del incidente. Un lector automático de matrículas registró su entrada a la ciudad desde Nueva Jersey menos de una hora antes del ataque.

Posteriormente, la policía localizó su vehículo, registrado a nombre de un familiar de Balat, a pocas cuadras del lugar de la detención.

Durante el registro del automóvil, los investigadores encontraron una mecha, una lata metálica y una lista escrita de ingredientes y componentes químicos que podrían utilizarse para fabricar explosivos.

Mamdani calificó de “reprochable” el hecho y señaló que ni él ni su esposa se encontraban en la residencia durante la protesta.

Por su parte, la comisionada de policía de Nueva York, Jessica Tisch, indicó que no existen indicios de que el incidente esté relacionado con la guerra en curso en Irán, y señaló que el Estado Islámico es un grupo extremista suní, mientras que la mayoría de la población iraní pertenece a la rama chií del islam.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, aseguró que las autoridades no permitirán que “la ideología venenosa y antiestadounidense de ISIS amenace a esta nación”.

