FBI allana casas de radicales detenidos tras ataque a la residencia del alcalde de NY

Los agentes del FBI registraron las viviendas de dos extremistas inspirados en ISIS acusados de lanzar explosivos en medio de una protesta el fin de semana cerca de Gracie Mansion, lugar donde vive el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani.

El Equipo de Respuesta a Evidencias del FBI registró el domingo las casas de Langhorne de Ibraham Kayumi, de 19 años, y Emir Balat, de 18, luego de que ambos fueran arrestados por presuntamente arrojar artefactos explosivos caseros durante un enfrentamiento entre agitadores de derecha que apoyaban a Jake Lang y contramanifestantes promusulmanes el sábado en la tarde.

Las imágenes evidenciaron a los oficiales sacando pruebas, incluyendo lo que parecían partes de computadora de la casa de Balat.

“El FBI de Nueva York continúa trabajando con el Departamento de Policía de Nueva York y todos nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley para investigar activamente los dos dispositivos arrojados afuera de Gracie Mansion ayer por la tarde”, dijeron los federales en X el domingo en la noche.

FBI New York continues to be engaged with NYPD and all of our law enforcement partners actively investigating the two devices thrown outside Gracie Mansion yesterday afternoon. The FBI and NYPD confirmed the suspicious items to be improvised explosive devices (IEDs).… — FBI New York (@NewYorkFBI) March 9, 2026

El FBI y el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) confirmaron que los objetos sospechosos son artefactos explosivos improvisados (IED). Además, la Fuerza de Tarea Conjunta contra el Terrorismo (JTTF) del FBI hará entrevistas, verificará videos, recopilará pruebas y seguirá todas las pistas.

La comisionada de la policía, Jessica Tisch, calificó oficialmente el ataque como un “acto de terrorismo inspirado por ISIS”, tras hallar evidencia de que uno de los detenidos consumía propaganda del grupo extremista.

Las bombas improvisadas, constituidas por una botella de bebida deportiva rellena de TATP, además, contenían tornillos y tuercas como metralla y estaban envueltas en cinta de construcción, fueron lanzadas al grupo de Lang mientras los manifestantes radicales se enfrentaban en las cercanías de la casa del alcalde en la ciudad de Nueva York, durante una manifestación antimusulmana planificada y organizada por el “supremacista blanco”.

Los dispositivos en cuestión, llenos de explosivos volátiles conocidos como “Madre de Satán”, conocidos entre los terroristas, no detonaron, luego de que la policía asegurara inmediatamente las bombas, retirara la mezcla mortal y pusiera fin a la amenaza.

Asimismo, Mamdani fue criticado por no darle demasiada importancia al incidente y por no identificar en su momento quién llevó las bombas a la protesta, mientras condena a Lang por organizar una manifestación “basada en la intolerancia y el racismo”.

Los líderes de la policía local pidieron que declare el ataque como un acto de terrorismo, informó New York Post.

“Este fue un claro ataque terrorista”, criticó la Asociación Benéfica de Sargentos el domingo, agregando que los agitadores están “poniendo a prueba” la “determinación” del alcalde.

“Que apruebes o no esta prueba depende de tu determinación para proteger esta ciudad. Este fue un ataque terrorista perpetrado por personas que promueven el odio en ambos bandos. Podríamos haber perdido a muchos policías y civiles ayer. ¡Deberías haber tomado el control en la primera hora, no casi 24 horas después!”, zanjó la asociación.

Además de los dos jóvenes acusados de las bombas, se realizaron otras cuatro detenciones (seis en total) durante los enfrentamientos. Entre ellos se encuentra un simpatizante del grupo de Lang, acusado de usar gas pimienta contra los contramanifestantes.

Por su parte, el exgobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, quien fue vencido por Mamdani en noviembre del año pasado, también atacó al alcalde por su manejo del ataque.

“Esto fue un ataque terrorista, no un tirón de orejas”, expresó Cuomo a WABC Radio el domingo.

“El terrorismo es un delito federal. Simplemente dejen que el gobierno federal se haga cargo, que se encargue de la persecución y que envíen el mensaje de que hay tolerancia cero con el terrorismo. Si no lo hacen, si no lo hacen ahora mismo, no se sorprendan de lo que suceda después. Gracias a Dios que la bomba no explotó”, añadió el político.

TATP ha estado relacionado con ataques terroristas de alto perfil en todo el mundo por más de una década.

El explosivo sin estallar es tan volátil que por lo general no necesita una mecha para explotar, indicaron las fuentes, y manifestaron que la sustancia peligrosa puede armarse usando elementos domésticos, lo que hace que sea económico de producir.

“Está diseñado para mutilar y matar”, dijo una fuente. “Es solo suerte, nadie ha muerto”.

En este sentido, los funcionarios recuperaron un tercer artefacto dentro de un vehículo Honda Civic vinculado a los sospechosos, el cual fue retirado por un robot del escuadrón antibombas.

