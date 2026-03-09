Sospechosos enfrentan 5 cargos por presunto ataque terrorista cerca de la Gracie Mansion de NY

La comisionada del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), Jessica Tisch, indicó que las bombas caseras detonadas en las protestas frente a Gracie Mansion el sábado están siendo investigadas como “un acto de terrorismo inspirado por ISIS”.

Los funcionarios dieron a conocer que dos artefactos hallados en la residencia del alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, eran artefactos explosivos improvisados (AEI) que podrían haber causado heridas graves o incluso la muerte de alguno de los presentes. Asimismo, se está investigando un tercer artefacto.

El FBI también abrió una averiguación por terrorismo sobre el hecho ocurrido el sábado, y este lunes los fiscales federales revelaron los cargos contra Emir Balat e Ibrahim Kayumi, quienes fueron arrestados tras el caos en el Upper East Side, informó CBS News.

Balat y Kayumi, los dos de Pensilvania, están siendo acusados de cinco cargos cada uno, incluyendo el intento de apoyo a una organización extranjera designada (ISIS), uso de un arma de destrucción masiva y transporte de materiales explosivos, de acuerdo con la denuncia penal federal.

Ambos sospechosos se presentaron en su primera comparecencia ante los tribunales este lunes, donde el juez les ordenó que permanecieran bajo custodia federal y fijó una audiencia preliminar para el 9 de abril.

Antes de la presentación de los cargos, Tisch y Mamdani hablaron en una rueda de prensa y aplaudieron a los oficiales que respondieron durante el fin de semana.

“Se enfrentaron a una situación caótica que muy rápidamente podría haberse vuelto mucho más peligrosa. El jefe del Departamento de Policía de Nueva York, Aaron Edwards, y el sargento Luis Navarro corrieron hacia el peligro para que otros pudieran correr hacia un lugar seguro”, manifestó Mamdani.

Tish indicó que los sospechosos serían procesados en un tribunal federal.

Sigue leyendo:

• FBI allana casas de radicales detenidos tras ataque a la residencia del alcalde de NY

• Mamdani calificó de “reprobable” el lanzamiento de artefactos sospechosos en su residencia

• Alcalde de Nueva York defiende a su esposa artista por apoyar causa palestina durante guerra entre Israel y Hamas