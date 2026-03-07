Alarma por posible artefacto explosivo en residencia del alcalde de Nueva York: Gracie Mansion

Un artefacto desconocido explotó hoy durante un aparente choque de protestas afuera de Gracie Mansion, residencia oficial del alcalde de Nueva York, provocando una columna de humo y sembrando el caos en la zona, según testigos y fuentes policiales.

El artefacto podría haber sido una bomba de humo, según el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD). No está claro si el alcalde Zohran Mamdani o su esposa Rama Duwaji se encontraban en la residencia.

Al parecer dos personas lanzaron artículos a una cuadra de Gracie Mansion, donde una multitud de contramanifestantes, periodistas y otros estaban parados de un lado de una barricada mientras se organizaba una protesta antimusulmana del otro lado, describió Gothamist.

La policía indicó que no hubo heridos, pero desconoce la naturaleza del artefacto, indicó New York Post. Mamdani, el primer alcalde musulmán de NYC, no ha emitido comentarios, pero esta semana ha sido foco de críticas sobre su postura ante la guerra en Irán.

Gracie Mansion se ubica 181 East End Ave, a la altura de 88th St, en el Upper East Side de Manhattan. Aunque la zona tiene fuerte presencia policial las 24 horas del día, el año pasado un joven se grabó a sí mismo entrando a Gracie Mansion y robando un adorno navideño la madrugada del 1 de enero, informó NYPD.

Al momento no hay más detalles disponibles sobre la explosión de hoy.