Liberan a familia de estudiantes mariachis detenida por ICE en Texas tras presión de congresistas

La familia Gámez-Cuéllar, vinculada al reconocido grupo estudiantil Mariachi Oro de la preparatoria McAllen, fue liberada este lunes del centro de detención migratoria de Dilley, Texas, informó el congresista demócrata Joaquín Castro, quien asistió junto con otros legisladores a la instalación federal.

Castro confirmó la liberación a través de redes sociales tras reunirse con la familia en el centro de detención. “La familia Gámez-Cuéllar ha sido liberada. Los estamos llevando ahora para reunirse con su hijo António”, indicó el legislador, quien también compartió fotografías junto a la familia y miembros del Congreso.

El congresista explicó que acudió a Dilley con una delegación de legisladores demócratas integrada por Madeleine Dean, Sarah Jacobs, Nanette Barragán, Jim McGovern, Catherine Clark y Julia Brownley para reunirse con las familias detenidas y conocer sus testimonios.

Durante la visita fueron informados de que los padres y los dos hijos de la familia estaban siendo procesados para salir en libertad.

“Son personas íntegras que estaban siguiendo la ley”, afirmó Castro en un video publicado en sus redes, en el que recordó que uno de los jóvenes de la familia participó el año pasado en una presentación musical en el Capitolio de Estados Unidos, por invitación de su oficina.

La liberación ocurrió horas después de que se difundiera la información de la detención de los hermanos Antonio y Caleb Gámez-Cuéllar, estudiantes de secundaria e integrantes del premiado grupo Mariachi Oro de McAllen, uno de los conjuntos escolares más reconocidos de Texas.

El grupo ha ganado ocho campeonatos estatales y fue protagonista del documental de Netflix de 2024 Going Varsity in Mariachi.

La liberación de Antonio Gámez-Cuéllar

Paralelamente, la congresista republicana Mónica De La Cruz informó que Antonio Gámez-Cuéllar fue liberado del centro de detención de Raymondville, tras gestiones realizadas por su oficina con la Casa Blanca y funcionarios federales.

En un comunicado, De La Cruz agradeció el respaldo de la comunidad y afirmó que trabajó directamente con autoridades federales para lograr su liberación. “La familia Gámez-Cuéllar es muy valorada en nuestra comunidad”, señaló.

Tras la salida del joven, Castro confirmó que los padres y los otros miembros de la familia también fueron liberados en Dilley y que los legisladores los acompañaban para facilitar su reencuentro familiar.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional, el 25 de febrero agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas arrestaron a Emma Guadalupe Cuéllar López y Luis Antonio Gámez Martínez, a quienes describió como migrantes indocumentados.

Según la versión oficial, la familia ingresó a Estados Unidos en 2023 cerca de Brownsville, Texas, y posteriormente fue liberada dentro del país durante la administración del expresidente Joe Biden.

El DHS señaló que la ley exige que las personas que ingresan al país sin documentación válida permanezcan detenidas mientras se resuelven sus procesos migratorios.

La agencia también indicó que ICE no separa a las familias, y que los padres pueden decidir si desean ser deportados junto con sus hijos o designar a otra persona para que los cuide.

Las autoridades federales añadieron que los padres y los dos hijos menores estaban detenidos en la instalación de Dilley, que está adaptada para alojar familias y cuenta con aulas y maestros para los menores.

El alcalde de McAllen, Javier Villalobos, expresó su apoyo a la familia y pidió buscar un equilibrio entre la seguridad fronteriza y la creación de vías legales para los migrantes.

Sigue leyendo:

• ICE detuvo a dos hermanos estudiantes del grupo musical Mariachi Oro de Texas

• Video de cámaras corporales contradice versión de ICE sobre tiroteo en el que murió Ruben Ray Martínez en Texas

• DHS asegura que periodista hispana detenida en Nashville tenía orden de arresto