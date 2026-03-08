ICE detuvo a dos hermanos estudiantes del grupo musical Mariachi Oro de Texas

Dos estudiantes de secundaria del sur de Texas, integrantes del premiado grupo musical Mariachi Oro de la preparatoria McAllen, se encuentran detenidos en un centro de inmigración en Dilley.

De acuerdo con el congresista demócrata Joaquín Castro, los jóvenes Antonio y Caleb Gámez-Cuéllar están bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. El legislador anunció que planea visitar el centro de detención operado por el gobierno federal, publicó KENS 5.

“Antonio y Caleb Gámez-Cuéllar pasaron de actuar con los vocalistas del Mariachi Oro ante el Congreso a ser encarcelados por ICE”, escribió Castro este domingo en X.

El congresista añadió que está trabajando para que los jóvenes regresen a casa.

Antonio and Caleb Gámez-Cuéllar went from performing with the Mariachi Oro vocalists before Congress to being imprisoned by ICE. I am doing everything in my power to make sure the boys and their family return home safely. #FreeOurChildren pic.twitter.com/oWvrBglWYj — Joaquin Castro (@JoaquinCastrotx) March 8, 2026

“Estoy haciendo todo lo posible para asegurarme de que los chicos y su familia regresen sanos y salvos”, manifestó Castro, quien señaló que los estudiantes se presentaran el año pasado en el Capitolio de Estados Unidos en Washington, actuación organizada por invitación de su oficina.

El también congresista demócrata Vicente González, quien representa parte del sur de Texas, sostuvo que la familia de los estudiantes “cumplió con la ley, pero aun así fue detenida” recientemente por agentes de ICE.

Por su parte, la congresista republicana Mónica De La Cruz, cuyo distrito incluye la ciudad de McAllen, expresó preocupación por la situación y dijo que ya se comunicó con el Departamento de Seguridad Nacional para obtener más información.

Mariachi Oro es uno de los grupos estudiantiles más reconocidos del estado, de acuerdo con el medio.

El conjunto de la preparatoria McAllen ha ganado ocho campeonatos estatales de mariachi, incluido el título del año pasado, y fue protagonista del documental de Netflix de 2024 Going Varsity in Mariachi, que siguió la vida de estudiantes dedicados a esta tradición musical.

Castro también criticó la estrategia de control migratorio del gobierno federal al referirse al caso.

“Donald Trump dijo que iba a perseguir criminales”, señaló el legislador. “¿Cómo es posible que estos dos jóvenes, que tuvieron la capacidad de presentarse en el Capitolio de Estados Unidos por invitación de su congresista, estén ahora en una prisión en Dilley, Texas?”, añadió.

Un portavoz del Distrito Escolar Independiente de McAllen indicó que la institución no hará comentarios sobre el caso “por respeto a la privacidad de los menores y porque este no es un asunto del distrito”.

Mientras tanto, el alcalde de McAllen, Javier Villalobos, republicano, expresó su apoyo a la familia. En una publicación en Facebook afirmó: “Apoyo a la familia Gámez-Cuéllar”.

El alcalde también pidió a los legisladores federales buscar un equilibrio entre la seguridad fronteriza y la creación de vías legales para quienes buscan permanecer en el país. “La supuesta detención de varios estudiantes de mariachi del MISD subraya la necesidad de este tipo de vías”, señaló Villalobos.

“McAllen es una comunidad respetuosa de la ley y compasiva que seguirá animando a nuestros líderes federales a encontrar caminos para quienes buscan el sueño americano. Apoyo al Mariachi Oro”, dijo.

Sigue leyendo:

• DHS acusa a congresistas demócratas de que estadounidenses pierdan vuelos por falta de financiamiento

• DHS asegura que periodista hispana detenida en Nashville tenía orden de arresto

• “No apoyo las fronteras abiertas”: gobernadora al zar Homan al reunirse en Nueva York tras llamar “tóxico” al gabinete de Trump