DHS asegura que periodista hispana detenida en Nashville tenía orden de arresto

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos aseguró que la detención de la periodista colombiana Estefany Rodríguez Florez en Nashville se realizó con una orden judicial, en medio de un intercambio con el congresista demócrata Joaquín Castro en la red social X.

La polémica comenzó cuando Castro acusó al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de arrestar a la reportera sin una orden válida.

“ICE arrestó a un periodista sin orden judicial. Ella es solicitante de asilo, tiene permisos de trabajo válidos y está casada con un ciudadano estadounidense. Su detención expone la maquinaria de crueldad del gobierno de Trump, que ataca la prensa libre y viola nuestros derechos. Esta ilegalidad y crueldad deben cesar”, escribió el legislador.

En respuesta, el DHS publicó una imagen del documento que, según la agencia, corresponde a la orden de arresto emitida contra Rodríguez.

“Esto es falso. Aquí está la orden judicial. Es vergonzoso que los políticos santuario caigan en estos obvios engaños difundidos por los medios. Esperamos que corrijan la información. La próxima vez pregúntenos y le brindaremos los datos”, indicó la agencia.

Castro respondió después de revisar el documento difundido por las autoridades.

“He revisado los registros que ha presentado. La orden que figura a continuación es la que le entregaron a Estefany Rodríguez. No es una orden judicial y ni siquiera está debidamente cumplimentada, lo que constituye una flagrante violación de su derecho a la cuarta enmienda”, escribió.

El congresista agregó que, a su juicio, el arresto fue ilegal y acusó a las autoridades de mentir sobre el caso.

Ante esas críticas, ICE intervino en la discusión —mensaje que luego fue compartido por el DHS— para defender la legalidad del procedimiento.

“Eras abogado, es sorprendente que no sepas cómo funciona una orden de arresto. La sección inferior de una orden de arresto no se completa hasta después del arresto. La sección superior es la de aprobación. La orden formal se presenta con ambas secciones completadas después del arresto”, respondió la agencia.

La detención de Rodríguez ocurrió el 4 de marzo durante una parada de tráfico en Tennessee. Según documentos judiciales citados por la agencia Associated Press, la periodista se encontraba con su esposo en un vehículo identificado con el logotipo del medio en español Nashville Noticias cuando varios vehículos rodearon el automóvil y agentes migratorios procedieron a arrestarla.

El DHS ha sostenido que la reportera violó las condiciones de su visa de turista. De acuerdo con la agencia, Rodríguez ingresó legalmente a Estados Unidos el 10 de marzo de 2021, pero debía abandonar el país antes del 9 de septiembre de ese mismo año.

“El 4 de marzo, ICE arrestó a Estefany Rodríguez Florez, una extranjera ilegal de Colombia. Ingresó a Estados Unidos el 10 de marzo de 2021 con una visa de turista que le exigía salir del país antes del 9 de septiembre de 2021. En violación de las leyes de nuestra nación, nunca se fue”, señaló el DHS en una declaración enviada a El Diario de Nueva York.

La agencia añadió que la periodista permanecerá bajo custodia mientras avanza su proceso migratorio. “Recibirá todas las garantías del debido proceso y permanece bajo custodia de ICE mientras se resuelve su proceso”, indicó.

El DHS también subrayó que tener solicitudes migratorias pendientes no otorga estatus legal automático. “Tener una solicitud de green card pendiente y autorización de trabajo no le otorga a una persona estatus legal para permanecer en nuestro país”, afirmó.

Pese a responder sobre el caso, la agencia no indicó dónde se encontraba detenida la periodista. Sin embargo, El Diario confirmó que Rodríguez está recluida en el Etowah County Detention Center, en la ciudad de Gadsden, Alabama.

Los abogados de la reportera han solicitado su liberación inmediata y sostienen que en el momento del arresto los agentes no mostraron una orden judicial. Según documentos judiciales citados por AP, el abogado Joel Coxander afirmó que un agente de ICE le dijo que no existía una orden de arresto cuando se produjo la detención.

Rodríguez, ciudadana colombiana, vive en Estados Unidos desde hace aproximadamente cinco años. Cuenta con un permiso de trabajo vigente y solicitó asilo político, además de un ajuste de estatus a través de su esposo, quien es ciudadano estadounidense.

La periodista se unió a Nashville Noticias en 2022, donde cubre temas sociales, de salud, policiales y de inmigración. En un comunicado citado por AP, el medio señaló que Rodríguez “necesita reunirse con su pequeña hija y su esposo para continuar su proceso legal dentro del marco permitido por la ley”.

