Madre de Travis Kelce está reformando su casa en Orlando

La madre de Travis Kelce, Donna, ha comenzado una reforma en la casa de Orlando, Florida, que le pertenece desde hace siete años. Se ha informado que está haciendo cambios en las ventanas y puertas de la propiedad.

Esta información ha sido confirmada por ‘TMZ’, quien también asegura que la suegra de Taylor Swift contrató a una empresa especializada para que se encargara de la reforma. Supuestamente, el objetivo principal es cambiar ventanas y seis puertas. Por los momentos, se desconoce la identidad de la empresa que se encargará y cuál es el costo de estos cambios.

Donna compró esta casa en 2019 por $355,000 dólares, y en los documentos de la casa queda por escrito que será heredada por Travis y Jason Kelce, quienes son estrellas de la NFL con mansiones en otras partes de Estados Unidos.

La casa que está reformando tiene una extensión total de 1,434 pies cuadrados distribuidos en dos habitaciones, dos baños, vestíbulo, sala de estar, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades como gimnasio, biblioteca y oficina. Por ahora no se tienen fotos que muestren a detalle el lugar.

Hay que recordar que Donna se ha convertido también en una figura de la NFL, pues suele apoyar a sus dos hijos en sus partidos. Incluso lo hizo en 2023, cuando ambos se enfrentaron en el Super Bowl: Kansas City Chiefs (Travis) y mitad Philadelphia Eagles (Jason).

No solo se ha involucrado en la carrera de sus hijos como fan en los partidos, sino que también ha participado en algunos episodios del podcast ‘New Heights’ que ambos presentan. En esos episodios han dejado ver cómo es su relación.

Entre las historias que ha contado en el podcast hay varias relacionadas con la infancia de ambos deportistas. Durante su niñez vivieron en North Taylor Road, un vecindario de Cleveland Heights, Ohio.

