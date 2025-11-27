Taylor Swift y Travis Kelce estarían reconsiderando dónde hacer su boda

La semana pasada, se informó que Taylor Swift y Travis Kelce habían decidido casarse en la icónica casa de Westerly, Rhode Island, que durante años le ha pertenecido a la estrella pop. En teoría, Swift estaría haciendo reformas en la propiedad para el gran evento, pero parece ser que sus planes están cambiando.

Nuevas fuentes cercanas a la pareja le han dicho a ‘Page Six’ que la pareja está evaluando otras opciones porque se han dado cuenta de que tendrán más invitados de lo que pensaban inicialmente. Aunque parece obvio, parece ser que el jugador de fútbol americano y la cantante se están dando cuenta ahora de esta realidad.

Aunque nada es seguro, por ahora una de las opciones que se evalúa es celebrar una boda dentro de la propiedad de Swift, pero hacer una segunda celebración en otro sitio. El otro escenario que se estaría evaluando en una isla privada en la que se pueda reunir a todos los invitados, y que además ofrecerá privacidad para la pareja y para sus seres queridos.

Las fuentes también le han revelado a ‘Page Six’ que entre las posibilidades está alquilar los espacios de Ocean House Hotel, un hotel de lujo que está justo al lado de la mansión de Swift en Westerly, Rhode Island. Hay que recordar que esta propiedad de la cantante ha sido usada por ella para muchos eventos especiales, incluyendo la celebración del 4 de julio.

Otra de las posibilidades es trasladar la boda a Blackberry Farm, ubicada en Tennessee. Esta es una finca que suele usarse para bodas que han sido reseñadas en revistas. La propiedad está ubicada a las faldas de las Grandes Montañas Humeantes.

El fondo natural podría ser un gran atractivo para Swift, pues una fuente cercana a la cantante llegó a decir que su sueño es “casarse en un mar de flores”.

Sigue leyendo:

• Taylor Swift habría reforzado su seguridad privada por exceso de atención mediática

• Taylor Swift dona $100 mil dólares para una niña que enfrenta un agresivo cáncer cerebral

• Taylor Swift anuncia miniserie documental sobre ‘The Eras Tour’