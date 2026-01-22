Taylor Swift habría pospuesto sus planes de boda

A finales del año pasado se tenían muchas teorías sobre cuándo, dónde y cómo sería la boda de Taylor Swift con Travis Kelce. Ahora, fuentes cercanas a la pareja aseguran que la cantante ha detenido la planificación de la boda para centrarse en la crisis profesional que atraviesa su prometido.

Según medios como ‘Page Six’ y ‘Daily Mail’, Swift estaría ahora centrada en acompañar a Kelce e incluso señalan este momento como la “primera prueba real de la relación”.

La crisis de Kelce está relacionada con la mala temporada que pasó su equipo, los Kansas City Chiefs, quienes no lograron pasar a los playoffs por primera vez desde 2014. Esto ha significado un cambio para el jugador de fútbol americano y también refuerza la teoría de que podría anunciar su retiro.

“Taylor está tratando de ponerlo de mejor humor pasando más tiempo con él y no bombardeándolo con planes de boda”, dijo una fuente consultada por ‘Daily Mail’. También apuntó: “Ella querría que él se centrara en la boda después de tomar su decisión profesional porque sabe lo importante que es eso para él”.

Además de la mala temporada de su equipo, los rumores sobre su retiro de la NFL han existido desde los últimos dos años, coincidiendo con el inicio de su relación con Swift.

En el podcast que hace junto con su hermano Jason Kelce, Travis ha hablado sobre su actual estado físico y la edad. Además, su contrato actual termina técnicamente tras esta temporada 2025. Esto lo pondría en la situación de convertirse en un agente libre, o solicitar una extensión corta.

Mientras se plantean varios escenarios, en el episodio de ‘New Heights’ publicado este 21 de enero, Travis expresó que está emocionado por el regreso de Eric Bieniemy al equipo. Este comentario ha generado esperanza en varios fanáticos, quienes consideran que está emocionado porque compartirá con Bieniemy al menos una temporada.

En el mismo episodio también se habló sobre la boda, lo que quiere decir que su planificación no está del todo paralizada y que sigue siendo una prioridad para el deportista.

Por otro lado, los detalles que se tienen sobre la boda de Swift y Kelce por ahora solo son rumores difundidos por fuentes cercanas a la pareja. Se cree que la fecha elegida es el 13 de junio y también se ha dicho que el escenario será un lujoso resort ubicado en Rhode Island.

Sigue leyendo:

• Taylor Swift entrará este 2026 al Salón de la Fama de los Compositores

• Kim Kardashian confiesa que escucha la música de Taylor Swift tras una década de disputa

• Aseguran que Travis Kelce y Taylor Swift planifican unas vacaciones en la montaña