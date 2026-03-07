Ladrón de negocio ecuatoriano en NJ usó Google en su teléfono para traducir y amenazar

Un hombre entró a un restaurante ecuatoriano en Nueva Jersey y compró un café. Luego sacó su teléfono y, usando el Traductor de Google, anunció un robo.

El sospechoso amenazó con matar a la cajera si no le abría la caja registradora, momento en el que ella huyó, según la policía local. Luego intentó sacar la caja por sí solo, pero no pudo. Seguidamente tiró el café y se marchó con las manos vacías.

El curioso hecho ocurrió el 20 de febrero en el restaurante “El Rinconcito Ecuatoriano” ubicado 140 South St en Newark, la ciudad más poblada de Nueva Jersey, informó esta semana News 12. El distrito Ironbound tiene una gran población latina.

El hombre pudo haber asumido que el personal del restaurante sólo hablaba español, pero irónicamente la cajera que estaba trabajando sí hablaba inglés, comentó la dueña, identificada como María. No se reportaron lesiones físicas. “Nos quedamos con miedo, porque… pensamos que puede volver a ocurrir”, comentó.

No se han realizado arrestos ni identificado sospechosos. Se solicita a cualquier persona que tenga información llamar a la línea de denuncia de Crime Stopper, disponible las 24 horas, al 1-877-NWK-TIPS.

El mes pasado Santiago Ajsac Sirin, repartidor inmigrante que quedó inconsciente tras ser golpeado durante un asalto en Midtown Manhattan (NYC), murió 3 meses después a causa de sus lesiones. En diciembre Edeedson “Eddy” Cine, empleado de CVS en Long Island (NY), murió apuñalado trabajando el día de navidad.

En septiembre un hispano de 99 años murió tras un robo en su edificio en Nueva York y el sospechoso fue arrestado semanas después en Filadelfia. También ese mes Leobardo Hernández, mexicano padre de cuatro hijos, falleció a los 64 años tras un altercado con un presunto ladrón que intentó huir con un paquete de cervezas dentro de un supermercado Morton Williams en Manhattan (NYC).

En febrero 2024 Édgar Acevedo, hombre de 47 años, murió tras sufrir un infarto durante un asalto en El Bronx. En septiembre de ese año Leslie Sánchez, vendedor ambulante de frutas en Grand Concourse (El Bronx), murió a los 56 años en el hospital, dos días después de recibir una golpiza con un bate durante un intento de robo, dejando tres hijos huérfanos.

En Nueva York y Nueva Jersey el interior y los alrededores de las tiendas son con frecuencia escenas de crímenes, tanto robos como homicidios y ataques a empleados, denuncia frecuentemente la asociación Bodegas Unidas de América (United Bodegas of America, UBA). La situación ha generado además desempleo por cierre de tiendas, escasez de productos, más mercancía colocada bajo llave. Muchos de los ladrones son reincidentes y los dueños han optado por reducir los horarios.