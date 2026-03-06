Hispana perdió la vida en choque en Queens, Nueva York: amigo conductor acusado

Kenyatta Weston Jr. fue imputado por un gran jurado por la muerte de su amiga Elizabeth Vanessa Perla Hernández, joven de 27 años, en un choque ocurrido en Queens (NYC).

Weston fue acusado de homicidio involuntario, conducir bajo la influencia del alcohol, posesión ilegal de armas y otros cargos por el accidente ocurrido el 8 de febrero de 2025 en Belt Parkway. Al parecer iba a exceso de velocidad tras consumir alcohol en un bar de Brooklyn la noche del accidente. En total el conductor de 31 años residente de Amityville (Long Island) fue procesado esta semana por 13 cargos, tras ser arrestado por miembros de la Brigada de Órdenes Judiciales del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

“Como se alega, el acusado consumió alcohol antes de tomar la egoísta decisión de ponerse al volante y conducir a 115 millas por hora por Belt Parkway, lo que resultó en un accidente fatal que cobró la vida de su pasajera. También se recuperó un arma de fuego del vehículo en la escena del crimen. Ésta fue una serie de decisiones deliberadas y peligrosas que terminaron en tragedia para la víctima de 27 años y sus seres queridos. Procesaremos con firmeza a quienes opten por ignorar las normas de tránsito, diseñadas para garantizar nuestra seguridad”, comentó la fiscal de distrito de Queens, Melinda Katz, en un comunicado.

Michael Hartofilis, juez de la Corte Suprema de Queens, ordenó al acusado volver a comparecer ante el tribunal el 23 de abril. De ser declarado culpable enfrenta hasta 22 años de prisión. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

Según la acusación y la investigación, la víctima condujo de Long Island a Brooklyn un Toyota Camry blanco registrado a su nombre, con el acusado en el asiento del copiloto. Aproximadamente a la 1 a.m. llegaron a un bar en la Avenida U, donde consumieron alcohol. Ambos abandonaron el establecimiento aproximadamente a las 3:30 a. m. y Weston presuntamente tomó el volante con la víctima en el asiento del copiloto. Aproximadamente 15 minutos después, el acusado conducía a 115 mph (185 kmh) en una zona de 45 mph (72 kmh) a lo largo de Belt Parkway, cerca del paso elevado de Sunrise Highway en Rosedale, cuando se estrelló contra los barriles amortiguadores ubicados en un arcén con césped.

Ni el acusado ni la víctima llevaban puesto el cinturón de seguridad en el momento de la colisión. Hernández fue encontrada inconsciente en el lugar de los hechos y declarada muerta en un hospital cercano. Weston sufrió lesiones en la parte baja de la columna vertebral y una fractura de pelvis. Desde entonces se ha recuperado.

Un análisis de sangre determinó que la concentración de alcohol en sangre del acusado aproximadamente una hora después del accidente era de 0.16, lo cual supera el límite legal de 0.08. Además un registro del vehículo en el lugar de los hechos resultó en la recuperación de una pistola Springfield Armory de 9 mm con un cargador de gran capacidad en el espacio para los pies del conductor. Una huella dactilar en el cargador del arma coincidió con la del acusado.

Las autoridades recuerdan que hay cero tolerancia con conductores que manejen a exceso de velocidad y/o bajo efectos de alcohol y drogas. También los ciclistas y motorizados son frecuentes protagonistas de accidentes viales, como víctimas y victimarios, al circular en las aceras, irrespetar el semáforo y hasta el sentido de las calles.

En octubre de 2024 varias calles de NYC comenzaron a tener límites de velocidad reducidos por la entrada en vigencia de la llamada Sammy’s Law, en honor a un niño de 12 años que murió arrollado por un conductor cerca de su casa en Brooklyn (NYC).

En diciembre de 2023 la gobernadora Kathy Hochul firmó la “Ley Angélica”,prevista para mantener fuera de la carretera a los conductores con suspensiones previas al acusar de delito grave a los reincidentes después de haber cometido cinco o más infracciones de tránsito que resultaron en suspensiones o revocaciones.

Ayer un niño de 4 años fue atropellado mortalmente afuera de un hospital por un conductor que se dio a la fuga ayer a media mañana en Brooklyn (NYC). La policía recuperó un video de vigilancia. No se han realizado arrestos ni identificado sospechosos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

El mes pasado Amira Aminova, niña de 11 años nativa de Uzbekistán, murió arrollada por un bus escolar cerca de su casa en Brooklyn (NYC).