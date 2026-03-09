Mauricio Pochettino entre los principales candidatos para dirigir al Real Madrid, según reportes

La lista de posibles candidatos para sustituir a Álvaro Arbeloa al frente del Real Madrid de cara a la próxima temporada, sería comandada por el DT argentino Mauricio Pochettino.

Según reveló ESPN, el equipo blanco ha empezado a sondear el mercado de entrenadores de cara a un verano en el que se esperan cambios estructurales importantes que también podrían afectar a varios de los encargados del mercado de fichajes.

El Madrid anunció la contratación de Arbeloa para sustituir a Xabi Alonso el pasado 12 de enero pero nunca se llegó a clarificar por cuánto tiempo había firmado. El ex futbolista de Madrid y Liverpool estaba bien valorado en el Santiago Bernabéu por su trabajo en la cantera pero algunas fuentes indican a ESPN que en realidad nunca se pensó en él como en una solución a largo plazo.

Real Madrid have Mauricio Pochettino on the shortlist of candidates to replace Álvaro Arbeloa ahead next season, sources told ESPN.



Sources say that Madrid are evaluating different candidates to lead the new sporting project and that Pochettino is one of the coaches highly… pic.twitter.com/jaX6Cw3aAz — ESPN FC (@ESPNFC) March 9, 2026

Un viejo anhelo de Florentino Pérez

El actual entrenador de la selección de Estados Unidos ya estuvo relacionado con el Madrid tras llevar al Tottenham Hotspur a la final de la Champions League en el año 2019.

Pochettino, que conoce bien LaLiga desde su época como jugador, ha tenido ya experiencia en tres banquillos de élite con grandes estrellas como Tottenham, Paris Saint-Germain y Chelsea. No obstante, uno de los puntos que más se valora en el club blanco es que entrenó a Kylian Mbappé durante dos temporadas en París.

Pochettino conquistó tres títulos junto a Mbappé en el PSG: la Ligue 1, la Copa y la Supercopa de Francia. Sin embargo, se quedó sin ganar la Champions League, cayendo en semifinales contra el Manchester City en 2021 y en 2022 en octavos contra el Real Madrid.

Jurgen Klopp, Unai Emery y Massimiliano Allegri también han sido relacionados con el club blanco por algunos medios de España en las últimas semanas mientras que otras fuentes insisten en que el regreso de Zidane sigue siendo el gran deseo de Florentino. No obstante, otras fuentes aseguran que el francés ya ha dado el sí a Francia para liderar a la selección después del Mundial.

Seguir leyendo:

Pochettino respondió: “Claro, señor presidente”, cuando Trump le preguntó si podía ganar el Mundial 2026

Pochettino esquiva las polémicas sobre el Mundial 2026: “No somos políticos”

Mauricio Pochettino se muestra optimista de avanzar a segunda fase del Mundial 2026