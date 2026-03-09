México asegura que su capacidad de respuesta supera a la de los grupos criminales

El gobierno mexicano sostiene que la capacidad de reacción de sus fuerzas de seguridad supera a la de los grupos criminales, luego de la operación que terminó con la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

En entrevista con Univision, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, afirmó que la estabilización de las zonas afectadas tras la operación demuestra que el crimen organizado no ha superado al Estado.

“En 72 horas se estabilizaron las primeras 48 y se regresó a la normalidad sin que se presentara un solo brote de violencia”, aseguró.

El funcionario indicó que la operación que culminó con la muerte de Oseguera Cervantes se diseñó a partir de años de investigación conjunta entre la Fiscalía General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y el Centro Nacional de Inteligencia.

“Por años esta persona cometió homicidios, extorsiones, privaciones ilegales de la libertad, narcotráfico, etcétera. La investigación tenía mucho tiempo. Ya la Fiscalía General de la República desde hace tiempo tenía órdenes de aprehensión en su contra; por eso se deriva el operativo, para cumplimentar una orden de aprehensión y detenerlo por los delitos que se le imputaban”, señaló.

Durante el operativo, que se planificó prácticamente en un solo día, según García, se emplearon componentes terrestre y aeromóvil, con seis helicópteros de Fuerzas Especiales y apoyo de aviones de la Fuerza Aérea.

“La inteligencia militar ubicó a una persona cercana a la pareja del Mencho y se le hizo un seguimiento. La Secretaría de la Defensa Nacional desarrolló un operativo sumamente rápido. La planeación fue muy rápida”, dijo el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México.

La muerte del Mencho en Jalisco

El Mencho fue abatido por el ejército mexicano a finales de febrero semana en Tapalpa, Jalisco, durante un enfrentamiento armado que también dejó muertos a dos de sus guardaespaldas.

Su cuerpo recibió múltiples heridas de bala en el pecho, abdomen y piernas, según el certificado de defunción obtenido por The Associated Press. Luego, lo trasladaron a la Ciudad de México para la autopsia y fue entregado a su familia.

El entierro del capo se realizó en Zapopan, Jalisco, con fuerte presencia militar y un discreto cortejo, mientras las autoridades reforzaban la seguridad en la zona.

La muerte de Oseguera desató violencia en aproximadamente 20 estados del país, dejando un saldo de más de 70 personas fallecidas entre el operativo y los hechos posteriores, según reportes oficiales.

