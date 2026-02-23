Trump insta a México a intensificar esfuerzos contra el narcotráfico tras muerte del Mencho

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió a México redoblar su ofensiva contra los cárteles de la droga luego de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, en un operativo militar que dejó al menos 73 muertos y desató una ola de violencia en varias regiones del país.

En un mensaje publicado en Truth Social, Trump elogió una entrevista concedida por Derek Maltz, exadministrador interino de la DEA, al programa Fox & Friends, y lanzó un llamado al gobierno mexicano: “¡México debe intensificar sus esfuerzos contra los cárteles y las drogas!”.

Durante la entrevista, Maltz calificó la muerte de Oseguera como un golpe significativo al narcotráfico internacional. “El Mencho, líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación, el hombre más buscado del hemisferio occidental, ha muerto. Y eso se debe a que tenemos un liderazgo fuerte en nuestro país y a que el gobierno mexicano ha intensificado su ofensiva”, afirmó.

El exfuncionario señaló que el capo había inundado Estados Unidos con fentanilo y otras drogas sintéticas durante años, y vinculó las operaciones de la organización con redes criminales chinas.

“Es una gran amenaza para la seguridad nacional”, sostuvo, al tiempo que expresó satisfacción por los esfuerzos coordinados entre Washington y Ciudad de México.

La muerte del Mencho ocurrió tras un enfrentamiento armado en el estado de Jalisco, su bastión histórico. Según el secretario de Defensa mexicano, Ricardo Trevilla, las fuerzas armadas siguieron a una de sus parejas hasta un escondite en Tapalpa.

El líder del cártel y dos escoltas huyeron hacia una zona boscosa, donde resultaron heridos en un tiroteo. Fueron detenidos, pero murieron mientras eran trasladados a Ciudad de México, según las autoridades.

Al menos 73 muertos durante el operativo y hechos violentos

El saldo del operativo y de los ataques posteriores incluyó 25 miembros de la Guardia Nacional fallecidos en seis agresiones distintas, además de presuntos integrantes del cártel, un custodio penitenciario y un agente de la fiscalía estatal, según informó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

En total, se reportaron al menos 73 muertos.

Tras la muerte del capo, el Cártel de Jalisco Nueva Generación respondió con bloqueos en más de 250 carreteras en 20 estados, incendios de vehículos y ataques coordinados.

Varios estados suspendieron clases y gobiernos locales y extranjeros recomendaron a sus ciudadanos permanecer en casa. La Embajada de Estados Unidos indicó por su parte que su personal en ocho ciudades y en Michoacán trabajaría de forma remota ante la situación.

En la entrevista, Maltz también advirtió sobre los riesgos para ciudadanos estadounidenses en México.

“México es muy peligroso. Lo ha sido durante muchos años. Esto es ahora mismo una llamada de atención para el mundo sobre la amenaza que representan los cárteles mexicanos”, dijo.

Recordó que Trump los designó como organizaciones terroristas y afirmó que “no se puede entrar en medio de una zona donde operan terroristas”.

El presidente estadounidense ha presionado de forma constante a México para que refuerce el combate al tráfico de fentanilo, incluso amenazando con aranceles adicionales o medidas unilaterales si no hay resultados.

No obstante, la Casa Blanca confirmó que brindó apoyo de inteligencia al operativo que culminó con la muerte del Mencho y destacó la cooperación bilateral.

El embajador de Estados Unidos en México, Ron Johnson, reconoció asimismo el trabajo de las fuerzas armadas mexicanas y afirmó que, bajo el liderazgo de Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum, la colaboración entre ambos países “ha alcanzado niveles sin precedentes”.

“Esperemos y recemos para que puedan salir de allí y regresar a casa. Es muy peligroso. Y no debemos minimizar el riesgo que enfrentan hoy los estadounidenses, porque millones de personas han entrado en este país sin control. Tenemos un gran problema y debemos seguir enfrentándolo con firmeza”, declaró el exadministrador interino de la DEA.

“Si miran hacia atrás, verán a todos los estadounidenses que han muerto, a los niños que han perdido la vida. Es una gran amenaza para la seguridad nacional. Muchos de los cárteles entraron al país con la frontera abierta y han estado aquí intentando distribuir estas drogas peligrosas entre nuestros niños y jóvenes. Así que estoy muy satisfecho con los esfuerzos que se están realizando”, agregó.

