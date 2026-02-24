Trump se atribuye la muerte de “El Mencho”, líder del CJNG

El presidente Donald Trump se atribuyó este martes la operación que culminó con la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ocurrida el pasado domigo 22 de febrero, en el municipio de Tapalpa, en el estado de Jalisco.

Durante su discurso del Estado de la Unión en el Congreso, Trump destacó las acciones de su gobierno contra los cárteles de la droga y mencionó varios logros, entre ellos la destrucción de embarcaciones con presuntas drogas en el Caribe y el Pacífico, la captura del depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y la muerte de “El Mencho”.

“Hemos eliminado a uno de los jefes del cártel más siniestros de todos. Lo vieron ayer”, afirmó el mandatario en alusión al abatimiento de “El Mencho” en Tapalpa, Jalisco, donde fuerzas de seguridad mexicanas intentaban capturarlo.

Abaten a “El Mencho” durante operativo en Jalisco

El líder del CJNG fue abatido durante un operativo realizado por fuerzas especiales mexicanas en el municipio de Tapalpa, en el estado de Jalisco, bastión del grupo criminal. En la operación para capturar a “El Mencho” se desató un tiroteo donde resultó herido de gravedad el Oseguera Cervantes, quien murió en el traslado vía áerea a un hospital.

El presidente Trumo insistió en que amplias zonas de México están controladas por grupos criminales y defendió su decisión de designar a los cárteles como organizaciones terroristas.

Aunque Trump se atribuyó la muerte de “El Mencho”, no detalló cuál fue exactamente la contribución de Estados Unidos al operativo. Las autoridades mexicanas han señalado que fue una operación planeada y ejecutada por fuerzas federales mexicanas, aunque Washington proporcionó apoyo de inteligencia para localizar al líder del CJNG.

“El Mencho” el narco más buscado

La muerte de “El Mencho”, considerado uno de los narcotraficantes más buscados y protagonista del tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos, desató una ola de violencia en varias regiones de México. Tras el operativo se reportaron enfrentamientos, bloqueos de carreteras, incendios y ataques a instalaciones, provocando una respuesta de seguridad reforzada en al menos 20 estados.

El cuerpo del líder del CJNG fue trasladado a la Ciudad de México, donde hasta el momento sus familiares no lo han reclamado.

