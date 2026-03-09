Muere a tiros policía estatal de Pensilvania durante parada de tráfico

Un oficial de la Policía Estatal de Pensilvania murió este domingo por la noche tras ser atacado con un arma de fuego en el condado de Chester, un incidente que ocurrió mientras el oficial realizaba una intervención vehicular de rutina en el municipio de West Caln, según confirmaron las fuentes oficiales del estado.

El reporte de las autoridades indica que el tiroteo se registró poco después de las 9:00 p. m. en las inmediaciones de las carreteras Compass y Michael. Durante la parada de tráfico, el oficial recibió los disparos que le causaron la muerte. El área fue acordonada de inmediato por los cuerpos de seguridad para iniciar las investigaciones pertinentes sobre el autor de los disparos y las circunstancias exactas del ataque, informó Fox News.

Identificación de la víctima y declaraciones oficiales

Entretanto, el gobernador de Pensilvania, el demócrata Josh Shapiro, fue el encargado de informar la identidad de la víctima, cuyo nombre es Timothy O’Connor. Durante una comparecencia ante los medios de comunicación, el funcionario estatal expresó el impacto de la noticia para el cuerpo policial y la ciudadanía.

“Me entristece profundamente anunciar que esta noche, la familia de la Policía Estatal de Pensilvania perdió a un hijo, perdió a un héroe y perdió a un servidor público dedicado”, manifestó Shapiro en una conferencia de prensa.

Asimismo, el gobernador destacó la labor del oficial fallecido al señalar que el cabo O’Connor murió mientras dedicaba su vida a servir a los demás y a mantener la seguridad de la comunidad, especialmente en el condado de Chester.

Reacciones de las autoridades locales

El comisionado del condado de Chester, Eric Roe, también se pronunció sobre el fallecimiento del oficial a través de sus canales oficiales. Roe reconoció el riesgo constante que enfrentan los agentes de seguridad en el cumplimiento de su deber.

“Los valientes policías del condado de Chester arriesgan sus vidas por nosotros todos los días. Les agradezco a todos su extraordinaria valentía y sacrificio”, publicó Roe en sus redes sociales.

La investigación sobre el homicidio del cabo O’Connor continúa en curso por parte de las unidades de criminalística de la Policía Estatal. Hasta el momento, no se han reportado detenciones vinculadas directamente con el tiroteo en West Caln Township.

