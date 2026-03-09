¿Quién es el tercer eliminado de La Casa de los Famosos 6?

Luego de una intensa votación, eligieron a Sergio Mayer como el tercer eliminado del reality show La Casa de los Famosos, que transmite la cadena de televisión Telemundo.

En una temporada en la que ha estado muy fragmentada la convivencia por los constantes conflictos que se han dado, los votos del público son clave para entender qué les está gustando de lo que ven en el día a día, y el mexicano no resultó favorecido.

Para muchos, incidió la actitud que mostró el famoso en el juego y por eso no contó con el respaldo necesario para quedarse al menos una semana más en la competencia.

Sergio Mayer fue eliminado de La Casa de los Famosos 6. Crédito: Mezcalent

Javier Poza fue el encargado de dar la noticia a la audiencia y comentó que se trató de una decisión impulsada por la gente.

Este momento, sin duda, ha sido de los más impactantes de la temporada debido al gran favoritismo que tenía Sergio Mayer en esta edición. Además, sorprendió que le ganara Julia Argüelles, ya que no tenía tanto reconocimiento como el actor, pero influyó que los fandoms del team Tierra se unieron para apoyarla.

Con esta decisión, es probable que se reconfiguren muchas cosas en la “telenovela de la vida real” y algunos cambien su estrategia para mantenerse.

Las salvaciones de la noche en La Casa de los Famosos 6

Como es costumbre, cada uno de los salvados fue apareciendo en la puerta que da hacia el patio de la mansión para continuar con su juego.

El primero en volver a la casa fue Josh, a quien recibió con euforia Laura Zapata. Luego fue el turno de Jailyne Ojeda, quien dijo con emoción: “¡Me quedo en la casa. Gracias, Estados Unidos!”.

Las salvaciones continuaron y fue el turno de Caeli, quien dedicó unas palabras a los Guerreros de la Luz, como se ha autodenominado su equipo en el programa de telerrealidad.

Pero la emoción no terminó ahí, ya que posteriormente volvió la dominicana Celinee, una de las más controversiales de esta temporada. Debido a la magnitud de su vestido, tuvo que ser ayudada a bajar las escaleras y así reencontrarse con sus compañeros.

