Lupita Jones vive emocionante reencuentro tras ser eliminada de La Casa de los Famosos 6

La actriz mexicana Lupita Jones compartió este domingo 8 de marzo un emotivo video del reencuentro con sus mascotas, a quienes no vio por al menos dos semanas debido a su participación en el reality show La Casa de los Famosos 6.

En la publicación, la Miss Universo 1991 mostró la emoción de sus “perrhijos”, como les dice de cariño.

Además de esto, escribió una sentida dedicatoria en la que habló de la importancia de los animales en nuestras vidas.

“¡¡Ufff!!! ¡Cómo extrañaba esto! ¡Mis perrhijos! Jugar con ellos me llena de energía y mucho amor”, comentó.

Después de esto, envió un mensaje para que la gente se sensibilice y no maltrate a los animales: “Por favor, seamos conscientes de que son seres sintientes, sienten dolor, tristeza, angustia, depresión… aún más intensamente que nosotros. No los lastimes. Si no te gustan los animales, está bien, pero no les hagas daño”.

En su texto, Lupita Jones culminó: “Si tienes un perro (o más), un gato, la mascota que sea, cuídala, quiérela, llénala de atenciones, es lo menos que espera de ti”.

La actriz mexicana estuvo apenas un par de semanas en la “telenovela de la vida real”, como también es conocida la competencia. Su eliminación estuvo llena de emociones, debido a que quedó de última con Oriana Marzoli, una de las habitantes más controversiales de esta edición.

Para muchos, la actitud que mostró la famosa no fue la ideal y por eso no conectó lo suficiente con la audiencia para mantenerse dentro del juego.

Ahora, la exreina de belleza está en algunas galas, opinando sobre los momentos más álgidos que ocurren dentro de la mansión ubicada en México.

