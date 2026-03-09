Maripily culpa a Sergio Mayer de que no haya puertorriqueños en La Casa de los Famosos 6

Los puertorriqueños son fans de La Casa de los Famosos y como muestra está que de cinco ediciones, dos ganadoras son de la isla: Madison Anderson y Maripily Rivera. Sin embargo, en esta temporada no hay participación boricua dentro de la reconocida mansión.

Acerca del motivo detrás de esto, Maripily dijo en una reciente transmisión con Yina Calderón que se debe a un pedido del actor mexicano Sergio Mayer. “Eso me tiene bastante molesta”, comentó en el en vivo que hicieron las dos creadoras de contenido.

Además, aseguró que a su colega colombiana le negaron la entrada a la casa debido a que fue la condición que pusieron algunas participantes.

La Casa de los Famosos 6 sin representación boricua

En un live entre Yina Calderón y Maripily, está última afirma que Sergio Mayer es la razón por la cual no entró ningún puertorriqueño este año a la casa de los famosos Telemundo #LaCasaDeLosFamososCol3 #LCDLF6 pic.twitter.com/1WzYeVyTBK — luis (@NarvaezOli57910) March 9, 2026

Luego de esto, Maripily señaló que muchos no superan su triunfo que fue tan mediático. “Puerto Rico ganó dos veces corridas, primero ganó Madison y después gané yo”, indicó.

El huracán boricua dijo que su gente es un fandom fuerte y ese es uno de los principales temores de Sergio Mayer. “Ellos saben que, como Puerto Rico ve este tipo de realities, tienen miedo de meter a un puertorriqueño y que el puertorriqueño gane porque ellos no pueden maniobrar los votos”, destacó.

Para la famosa es triste que haya habitantes de distintas nacionalidades, menos de la isla del encanto. “No veo igualdad, lo veo bien mal”, dijo.

Aunque Maripily Rivera no participa en esta edición de La Casa de los Famosos, debido a la popularidad que tuvo en el reality, muchos están atentos a sus opiniones sobre el programa, incluyendo esta crítica sobre cómo excluyeron la participación boricua en esta temporada.

