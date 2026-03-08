Sergio Mayer se sincera sobre su experiencia en La Casa de los Famosos 6

Sergio Mayer, actor mexicano, reflexionó este domingo 8 de marzo sobre varios aspectos de su participación en La Casa de los Famosos 6.

En una conversación ante las cámaras, dijo que este es un proyecto que le emociona, debido a que generan entretenimiento para la audiencia y es un momento único para demostrar su personalidad.

“Estaba ahí parado cuando estaban todos con la música, con la comida, con todo, y me entró ese momento de agradecimiento con Telemundo, con la vida, con Dios. Decía ‘qué bendición de poder estar aquí, de poder ser uno de esos 22 que escogieron a nivel nacional o a nivel internacional para poder estar aquí con ustedes’”, dijo el artista.

Luego de esto, envió un mensaje a las presentadoras de La Mesa Caliente, quienes cree están disfrutando mucho esta temporada del programa de telerrealidad.

“Quiero mandar un saludo a Vero Bastos, les mando un fuerte abrazo, hermosa. Yo sé que no me he sentado aquí a platicar ni les he mandado información, pero a todas las chicas de La Mesa Caliente les mando un fuerte abrazo”, comentó.

En este sentido, añadió: “Sé que ustedes especialmente deben estar disfrutando a los chicos aquí cuando hacen ejercicio, cuando se meten a nadar porque todos están muy bien; cuerpazos, bronceados”.

Sergio Mayer cree que las aguas se han calmado un poco con la convivencia, algo positivo no solo para ellos sino también para que el público no veo algo tan cargado constantemente. “Nos hemos divertido mucho, ha habido de todo, ha habido juegos, hemos inventado algunas cosas”, señaló el mexicano en esta franca declaración ante el público.

