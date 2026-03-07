Maripily Rivera dice que espera que Yina Calderón entre a La Casa de los Famosos 

Aunque no está en competencia, para Maripily Rivera, si hay alguien que debe entrar a La Casa de los Famosos y jugar, es la creadora colombiana de contenidos Yina Calderón, quien había sido confirmada para estar en el programa, pero por presuntas presiones no logró vivir la experiencia de la sexta temporada.

“Mi favorita era la que no entró. Yina era mi favorita y yo espero que en algún momento, cuando se vayan los que no querían que ella entrara al reality y la pusieron entonces de panelista, yo espero entonces que ella entre al juego”, dijo en sus redes sociales el huracán boricua, como también es conocido.

Comentó que, aunque hay algunos que le han gustado por el contenido que han dado, siente que la colombiana era realmente su gran apuesta para esta temporada.

Maripily Rivera habla de Yina Calderón

Con su mensaje, la puertorriqueña dejó ver que no está convencida de lo que ha visto en el programa y por eso hubiera preferido que alguien como Yina Calderón participara en el reality show.

Sin embargo, la influencer, conocida por su experiencia en este tipo de formatos, está ahora como panelista del programa y también ha sido invitada a La Mesa Caliente, en donde hace análisis de los distintos momentos que se viven en La Casa de los Famosos.

El anuncio inicial de la joven para estar dentro de la mansión había generado mucha expectativa, pero participantes como Lupita Jones y Laura Zapata se habrían negado a participar en este experimento social si ella estaba dentro.

Por eso, le ofrecieron el rol de panelista, en donde no solo ha llamado la atención por sus peculiares atuendos, sino también por las opiniones que ha dado acerca de la convivencia y los conflictos que han ocurrido dentro de la casa.

