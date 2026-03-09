Senadora Paloma Valencia gana consulta de la derecha colombiana y será candidata presidencial

La senadora colombiana Paloma Valencia, representante del partido Centro Democrático, se consolidó este domingo como la candidata única de la coalición de derecha tras vencer en “La gran consulta por Colombia, y competirá oficialmente en las elecciones presidenciales programadas para el próximo 31 de mayo.

Con el 95% de las mesas escrutadas, los datos de la jornada electoral arrojan cifras definitivas sobre el respaldo opositor a Valencia, quien obtuvo 3,078,528 votos, lo que representa el 55.2% del total.

Por su parte, el independiente Juan Daniel Oviedo alcanzó 1,199,145 sufragios, equivalentes al 21.5%, superando las proyecciones iniciales de las encuestas que lo ubicaban en tercer lugar. En la tercera posición quedó el exsenador Juan Manuel Galán, del Nuevo Liberalismo, con 311,605 votos, correspondientes al 5.5%, informó EFE.

Victoria amplia con miras a las elecciones presidenciales

La victoria de Valencia se dio por una diferencia superior a los 1.8 millones de papeletas frente a Oviedo. La consulta integró a nueve aspirantes de diversos sectores de la oposición al actual gobierno de Gustavo Petro.

“El mandato de la consulta es claro, son más de cinco millones de votos que estamos en este escenario. El mandato de la consulta no quiere un país sumido en el odio de clases, no quiere un país en las discusiones anacrónicas del necomunismo ni un país sumido en el estatismo destructor”, precisó Valencia durante su discurso de victoria.

Asimismo, la candidata enfatizó su compromiso con una transformación social en la que prometió una economía fratern para Colombia.

“No vamos a dejar ni un solo colombiano ni ningún adulto mayor ni ninguna niña atrás”, afirmó la candidata, quien, prometió dejar atrás lo que denominó como la “herencia funesta de desgobierno” del Petro.

Cronograma electoral en Colombia

Valencia es abogada de la Universidad de los Andes y cursa actualmente su tercer periodo en el legislativo colombiano. Su trayectoria política ha estado vinculada estrechamente al expresidente Álvaro Uribe. Durante el cierre de la jornada, que coincidió con el Día Internacional de la Mujer, la candidata manifestó: “Es nuestro momento de gobernar, de demostrar que hacenos las cosas bien”.

Si el próximo 31 de mayo ningún aspirante logra la mitad más uno de los votos válidos, los dos candidatos con mayor votación se enfrentarán en una segunda vuelta electoral el 21 de junio.

