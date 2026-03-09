Travis Kelce cerca de firmar un acuerdo para su temporada número 14 con Kansas City Chiefs

Travis Kelce se queda con los Kansas City Chiefs. Se espera que la estrella de la NFL regrese para su decimocuarta temporada con el equipo.

Ian Rapoport, insider de NFL Network, reportó que el tres veces campeón rechazaría más dinero de otros equipos en la agencia libre para quedarse con los Chiefs. Rapoport también informó que los Chiefs le darán a Kelce $12 millones de dólares con la posibilidad de ganar $15 millones de dólares.

Back for more: #Chiefs future Hall of Fame TE Travis Kelce is expected to return to Kansas City for a 14th season, a message that’s been delivered to teams who will want him.



At 36, Kelce’s play was at its usual level, landing him in the Pro Bowl. He’s loyal to KC & will stay. pic.twitter.com/3yiT63vvYp — Ian Rapoport (@RapSheet) March 9, 2026

Anteriormente, The Athetic había reportado que el tigh end, de 36 años, continuaría su carrera en la NFL, pero no se sabía con certeza si permanecería con los Kansas City Chiefs. Se esperaba que sus representantes entablaran conversaciones con diferentes equipos antes de tomar una decisión sobre su futuro.

Tras finalizar la temporada, Kelce, que solo ha estado con los Chiefs tras ser seleccionado en la tercera ronda del draft de 2013, se enfrentó a las especulaciones de que optaría por el retiro. Sin un contrato con los Chiefs en 2026, el ala cerrada se convertiría en agente libre sin restricciones.

Paciencia de Chiefs

El mes pasado, el entrenador de los Chiefs, Andy Reid, dijo que había tenido “comunicación” con Kelce, pero aseguró que trataba de darle espacio.

“Mientras haya comunicación, estoy bien. Eso significa que la gente quiere seguir adelante. Creo que ahí es donde está Trav. No intento meterle palabras en la boca en absoluto y trato de darle espacio”, dijo a los periodistas.

La semana pasada, en el Combinado de Talento de la NFL, el gerente general de los Chiefs, Brett Veach, afirmó que los Chiefs estarían preparados por si Kelce decidía regresar para una temporada más con el equipo o no.

“Creo que hemos adoptado un enfoque diferente con Travis, ya que nos preparamos para cualquier escenario… Travis es el mejor, un ícono, y ojalá regrese. Simplemente dejaremos que el proceso se desarrolle”, dijo.

A principios de enero, en New Heights, el podcast que comparte con su hermano Jason, Travis declaró que estaría dispuesto a regresar para la temporada 2026 si su cuerpo se lo permitía. “Creo que si mi cuerpo puede recuperarse y descansar y puedo sentirme seguro de que puedo salir y dar otras 18, 20 o 21 semanas, creo que lo haría en un instante”, dijo Kelce.

