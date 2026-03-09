Venezolanos en Florida recibieron a Trump entre aplausos en el restaurante El Arepazo

El presidente Donald Trump realizó una breve parada en el restaurante venezolano El Arepazo antes de abandonar Florida este lunes, en un gesto que reunió por unos minutos al mandatario con miembros de la comunidad venezolana que se encontraban en el lugar.

La visita ocurrió después de una conferencia de prensa ofrecida por el presidente en Doral y antes de abordar el Air Force One para regresar a Washington.

Al entrar al local, Trump saludó a algunos clientes y preguntó quiénes eran venezolanos, mientras comentaba que su equipo buscaba comida para el avión presidencial.

Durante su paso por el restaurante, uno de los administradores del establecimiento agradeció la presencia del mandatario. Varias personas que estaban dentro del local reaccionaron con aplausos y cánticos de “¡USA!, ¡USA!”, mientras el presidente permanecía brevemente en el lugar.

Otras personas corearon el apellido del presidente.

"TRUMP! TRUMP! TRUMP!": @POTUS stops by El Arepazo in Doral, FL pic.twitter.com/FbTz3pS9C8 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 9, 2026

El Arepazo abrió en 2004 y con el tiempo se ha convertido en un punto de referencia para los venezolanos que viven en Florida, especialmente en el área de Miami-Dade.

La congresista republicana por Florida María Elvira Salazar celebró la presencia de Trump en el lugar, asegurando que es un reconocimiento a la comunidad venezolana.

“De Caracas a Doral, el sueño americano también se sirve en El Arepazo”, escribió la congresista, quien ha recibido el respaldo de Trump para la reelección. “Qué bueno ver a @POTUS pasar por El Arepazo y reconocer a la comunidad venezolana que dejó atrás el socialismo para abrazar la libertad en Estados Unidos”.

Desde la llegada de Trump a la presidencia por segunda vez, la clientela venezolana del lugar ha disminuido debido a las políticas migratorias del gobierno federal, según un reportaje de la agencia EFE en marzo del año pasado.

“Nunca lo he visto así. Acá había que hacer cola (fila) todo el tiempo, más a la hora del almuerzo”, contó un solitario comensal entrevistado en aquel momento, cuando la administración anunció el retiro del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos.

No obstante, el lugar también se llenó de cientos de venezolanos el pasado mes de enero para celebrar la captura y extracción del exlíder del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro, por decisión del gobierno de Trump.

Llamada a María Corina

Durante su visita a Florida, el presidente Trump habría reforzado sus lazos con la comunidad venezolana. Tanto, que el mandatario habría llamado a la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, durante una cena con líderes de Florida para reconocer su liderazgo.

Según el periodista venezolano Orlando Avendaño, Trump llamó a Machado durante una cena con la alcaldesa de El Doral, en la que también estaba el secretario de Estado Marco Rubio, y le dijo: “Todo el mundo te ama aquí”.

Conocida como “Doralzuela”, la ciudad situada al noroeste de Miami alberga a más de 84.000 residentes, de los cuales más del 40 % tienen raíces en Venezuela.

