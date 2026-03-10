Congresistas demócratas cuestionan la nueva política de la SBA que restringe los préstamos a migrantes

Un grupo de legisladores demócratas agrupados en el Caucus Hispano del Congreso de Estados Unidos cuestionó la política de la Administración de Pequeñas Empresas (SBA) que limita los préstamos de la agencia únicamente a propietarios ciudadanos o residentes permanentes legales.

En una carta, enviada hace dos semanas a la administradora de la SBA, Kelly Loeffler, los legisladores advirtieron que la medida podría perjudicar tanto a las pequeñas empresas como a las comunidades que dependen de ellas para generar empleo y crecimiento económico.

Entre los firmantes se encuentran Adriano Espaillat, presidente del Caucus Hispano; Nydia Velázquez, miembro de mayor rango del Comité de Pequeñas Empresas de la Cámara de Representantes; Edward Markey, miembro de mayor rango del Comité de Pequeñas Empresas del Senado; Grace Meng, presidenta del Caucus Asiático-Pacífico Americano; e Yvette Clarke, presidenta del Caucus Afroamericano del Congreso. Todos demócratas por Nueva York y Massachusetts.

La reclamo surgió tras la emisión del Aviso de Política 5000-876441 el 2 de febrero, seguido de un Aviso de Procedimiento el 11 de febrero, que establece que las pequeñas empresas cuyos propietarios no sean ciudadanos estadounidenses no podrán acceder a los programas de préstamos 7(a) y 504/CDC de la SBA, incluso si residen legalmente en Estados Unidos.

Pequeñas empresas “presionadas” por la administración Trump

Esta modificación marca la cuarta vez desde marzo del año pasado que la agencia ajusta sus requisitos de ciudadanía, lo que ha generado incertidumbre entre prestatarios y prestamistas.

Los legisladores señalaron que la medida coincide con un contexto económico complejo, en el que las políticas arancelarias y comerciales de la administración Trump han “ejercido presión” sobre las pequeñas empresas.

“En un momento en que las políticas arancelarias y comerciales del presidente Donald Trump están ejerciendo una inmensa presión sobre las pequeñas empresas de Estados Unidos, la SBA debería centrarse en reducir las barreras y ayudar a más pequeñas empresas a acceder a estos dos importantes programas”, manifestaron en la misiva.

Además, advirtieron que los nuevos requisitos impondrán cargas adicionales a los prestamistas, quienes deberán certificar la ciudadanía de todos los propietarios directos e indirectos de las empresas.

Estos costos, dijeron los legisladores, podrían llevar a los prestamistas a evitar empresas con estructuras de propiedad complejas y reducir la concesión de préstamos en general.

“Estamos profundamente preocupados de que la orientación poco clara y cambiante de la SBA impulse a los prestamistas y participantes del programa a detener nuevas originaciones bajo ambos programas para evitar responsabilidades, cortando el acceso al capital y desestabilizando a las comunidades y las economías locales en todo el país”, añadieron.

Kelly Loeffler defendió la medida

Por su parte, la administradora Kelly Loeffler defendió la medida como un mecanismo para priorizar a ciudadanos y residentes permanentes en un contexto de alta demanda de capital.

La SBA señaló que todos los propietarios de las empresas solicitantes deberán cumplir con los requisitos migratorios y de residencia, y que las entidades deberán estar constituidas en Estados Unidos o sus territorios.

La norma excluye también a empresas vinculadas a individuos en listas de sanciones federales y aquellas creadas fuera del país, aunque contempla una excepción limitada: los extranjeros que residan fuera de Estados Unidos podrán tener hasta 5% de participación en una empresa solicitante.

En el año fiscal 2025, la Administración de Pequeñas Empresas aprobó 3,358 préstamos con participación de residentes permanentes, cerca del 4% del total de 85,000 créditos otorgados. La administración Trump argumentó que las restricciones buscan canalizar los recursos hacia empresas estadounidenses y fortalecer la economía nacional mediante la creación de empleo.

