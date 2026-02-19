Marruecos y Mundial 2030: crecen las denuncias por matanza de perros callejeros

Marruecos enfrenta una nueva polémica internacional a medida que avanza su preparación como coanfitrión del Mundial 2030. Organizaciones de bienestar animal denuncian que en distintas ciudades se estaría intensificando la captura y matanza de perros callejeros para “limpiar” espacios públicos, especialmente en zonas turísticas y áreas vinculadas a futuras sedes. El gobierno marroquí niega que exista una campaña de exterminio y sostiene que su estrategia oficial es un programa de control poblacional basado en captura, esterilización, vacunación y retorno.

El tema escaló en los últimos meses por la circulación de videos, fotos y testimonios recolectados por coaliciones internacionales, y por el eco que encontró en medios globales. Incluso, según reportes de prensa, la FIFA afirma que está trabajando con organizaciones que presentaron recomendaciones y que hará seguimiento para que se cumplan compromisos asumidos durante el proceso de candidatura.

Qué denuncian las organizaciones de bienestar animal

La International Animal Welfare and Protection Coalition (IAWPC) y otras entidades sostienen que se están registrando matanzas con métodos que incluirían disparos y envenenamientos, además de capturas violentas y traslados a centros donde los animales serían eliminados. En ese marco, algunas campañas y documentos de ONG advierten que, si la tendencia continúa, podrían morir millones de perros en los próximos años.

Una de las cifras más repetidas en esas denuncias es “hasta 3 millones” de perros, planteada como riesgo potencial o proyección si se extendieran políticas agresivas de reducción poblacional. En notas recientes, también se menciona que las matanzas aumentarían en zonas asociadas al Mundial.

Además, un trabajo periodístico de The Athletic (mencionado en reportes posteriores) describió la existencia de un “kill centre” o matadero en las afueras de Marrakech. Esa información fue citada en artículos que reactivaron la polémica esta semana.

Qué responde Marruecos: negación y enfoque en salud pública

Desde el gobierno marroquí rechazan que haya un plan para “erradicar” perros callejeros por el Mundial. En declaraciones recogidas por medios locales e internacionales, un funcionario del Ministerio del Interior, Mohamed Roudani, afirmó que no existe una campaña de exterminio y que el país busca manejar el problema de manera “respetuosa” con los animales.

La explicación oficial pone el foco en salud pública y seguridad. Marruecos reconoce una población importante de perros callejeros y el impacto del problema en ataques y en la necesidad de vacunación antirrábica.

En un reportaje de Associated Press se detalla que el país adoptó en 2019 un programa de “Trap, Neuter, Vaccinate and Return” (captura, esterilización, vacunación y retorno), con centros de control animal y planes de expansión. En ese mismo informe, autoridades estiman la población callejera entre 1.2 y 1.5 millones (cifra inferior a la que mencionan ONG) y describen inversiones públicas para ampliar la red de centros.

AP también describe visitas a instalaciones donde los animales son vacunados, esterilizados y marcados antes de ser devueltos a la calle, con eutanasia limitada (según el relato oficial) a casos de agresividad o enfermedad grave.

Qué dice FIFA y por qué el tema importa para el Mundial 2030

En el centro del debate está el rol de FIFA. Según un artículo de The Independent publicado el 18 de febrero de 2026, FIFA afirmó que está trabajando con la IAWPC para presentar recomendaciones de bienestar animal a autoridades marroquíes y que, con el proceso de candidatura ya cerrado, hará seguimiento con sus contrapartes locales “para asegurar que se cumplan los compromisos”.

Esta posición es clave por dos motivos. Primero, porque el Mundial 2030 no es un evento “a corto plazo”: cualquier política pública que se instale hoy puede sostenerse durante años. Segundo, porque la FIFA suele exigir garantías en distintos rubros (infraestructura, seguridad, logística) y, cada vez más, enfrenta presión pública para incorporar estándares ambientales, laborales y de derechos humanos (y en este caso, de bienestar animal) en la organización de megaeventos.

El nudo del conflicto: dos relatos que chocan

Hoy conviven dos versiones difíciles de conciliar:

ONG y activistas aseguran que hay una escalada de matanzas (con evidencia audiovisual y testimonios) y que la proximidad del Mundial está acelerando operaciones en ciudades clave.

Autoridades marroquíes sostienen que la política oficial es la gestión “humana” vía TNVR, niegan una campaña masiva y enmarcan el tema en la prevención de rabia y seguridad comunitaria.

Associated Press, que reportó desde el terreno, agrega un elemento que complica aún más el panorama: admite que existen denuncias sobre maltrato y eutanasia por disparo registradas en medios locales, pero funcionarios afirman que se trataría de episodios aislados que no representan la política nacional.

Qué sigue: presión internacional y una discusión abierta

En lo inmediato, el tema seguirá creciendo por tres vías: presión de organizaciones internacionales (que piden frenar cualquier caza o exterminio), el impacto reputacional para Marruecos como destino turístico y sede deportiva, y la necesidad de FIFA de mostrar que sus “compromisos” se controlan y no quedan en declaraciones.

Mientras tanto, el debate expone una tensión típica de los megaeventos: cómo un país gestiona “lo que se ve” (calles, plazas, estadios, circuitos turísticos) sin convertir un problema real de salud pública y bienestar animal en una solución rápida y brutal.

