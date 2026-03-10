Cuándo se enviará a jubilados el primer pago del Seguro Social de marzo

La Administración del Seguro Social de Estados Unidos ya tiene listo el calendario de pagos correspondiente a marzo para millones de jubilados. Los depósitos se enviarán siguiendo el calendario habitual basado en la fecha de nacimiento de cada beneficiario.

Los primeros pagos del mes comenzarán a enviarse el miércoles 11 de marzo. Ese día recibirán su beneficio quienes nacieron entre el día 1 y el 10 de cualquier mes.

La Administración del Seguro Social organiza los pagos de jubilación en tres grupos durante el mes. De esta forma, los beneficiarios reciben el dinero según su fecha de nacimiento.

El calendario completo de pagos de marzo es el siguiente:

–Miércoles 11 de marzo: beneficiarios nacidos entre el día 1 y el 10 de cualquier mes del año.

–Miércoles 18 de marzo: beneficiarios nacidos entre el día 11 y el 20 de cualquier mes del año.

–Miércoles 25 de marzo: beneficiarios nacidos entre el día 21 y el 31 de cualquier mes del año.

Mientras tanto, algunos beneficiarios del programa Supplemental Security Income (SSI, por sus siglas en inglés) ya recibieron su pago de marzo con anticipación.

Esto ocurrió porque el 1 de marzo cayó en domingo, por lo que el depósito se realizó el 27 de febrero, el último día hábil previo.

El programa SSI está destinado principalmente a personas con ingresos limitados, incluidos adultos mayores, personas con discapacidad y personas ciegas.

Preocupación por el futuro del Seguro Social

Aunque los pagos de marzo siguen su calendario habitual, un informe reciente ha generado preocupación entre algunos beneficiarios actuales y futuros.

La Oficina de Presupuesto del Congreso (Congressional Budget Office, CBO) publicó el mes pasado un informe que proyecta que el fondo fiduciario del Seguro Social podría agotarse para septiembre de 2032.

Esta estimación es ligeramente más temprana que la proyección publicada en junio del año pasado por los administradores del programa, quienes calculaban que el fondo se agotaría en 2033.

El fondo fiduciario es el mecanismo que cubre la diferencia entre el dinero que entra al programa a través de los impuestos sobre la nómina y lo que se paga en beneficios.

Si el fondo se agotara, el programa tendría que reducir los pagos para ajustarse a los ingresos disponibles.

El Comité para un Presupuesto Federal Responsable (Committee for a Responsible Federal Budget, CRFB) calcula que los beneficios mensuales de jubilación y sobrevivientes podrían reducirse en promedio alrededor de un 28%.

Sigue leyendo:

– 6 maneras en que podrías perder los beneficios conyugales del Seguro Social

– Contadores alertan problemas en la temporada de impuestos 2026 y esto debes saber antes de declarar

– NYC sería la más devastada si aprueban regla que establece que solo estadounidenses pueden ocupar viviendas públicas