Aumentan 17% los delitos graves en el metro de Nueva York durante las primeras semanas de 2026

El sistema de metro de Nueva York enfrenta un nuevo desafío en el arranque de 2026. Los delitos graves registrados en estaciones y trenes aumentaron 17% durante las primeras 5 semanas del año, un repunte que la policía atribuye a la llegada masiva de personas que buscan resguardarse del clima extremo bajo tierra.

De acuerdo con cifras del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés) y publicadas por Gothamist, se reportaron 246 delitos mayores en el metro en lo que va de 2026, frente a 210 en el mismo periodo de 2025. El contraste es significativo, sobre todo porque en la superficie de la ciudad los delitos descendieron 7,5% en ese mismo lapso.

La explicación oficial apunta a un fenómeno climático y social: cuando las temperaturas caen de manera drástica, el metro se convierte en uno de los pocos espacios accesibles, relativamente cálidos y abiertos las 24 horas. Esto incrementa la concentración de personas en estaciones y vagones, lo que, según la policía, incide en la dinámica delictiva.

Consecuencias del frío intenso en el transporte subterráneo

Un portavoz del NYPD señaló que el aumento de viajeros que buscan refugio del frío extremo ha influido en las estadísticas. La lógica es sencilla: más personas bajo tierra implican más interacción, y en algunos casos, mayores oportunidades para que se produzcan delitos como asaltos o hurtos.

Paul Reeping, investigador de seguridad pública de la organización cívica Vital City, respalda este análisis. Para él, el comportamiento responde a patrones previsibles. “Tiene pleno sentido y lógica que quizás quienes cometen estos delitos tengan mayor tendencia a refugiarse bajo tierra ahora”, afirmó al medio citado anteriormente.

Reeping subraya que el contexto climático no puede desligarse del debate sobre seguridad. A su juicio, cuando la ciudad atraviesa olas de frío intenso, la prioridad debe ser proteger a los neoyorquinos más vulnerables, ampliando los equipos de alcance para personas sin hogar y las opciones de alojamiento asistido. Sin alternativas suficientes, el metro termina funcionando como refugio improvisado.

Un reto político para el alcalde Zohran Mamdani

El repunte en la criminalidad subterránea ocurre en un momento políticamente delicado para el alcalde Zohran Mamdani. Su administración ha enfrentado críticas por la gestión de la reciente emergencia invernal, marcada por un fuerte temporal de nieve que dejó al menos 26 personas fallecidas.

Diversos sectores cuestionaron la respuesta ante las muertes relacionadas con el frío, así como la lentitud en la remoción de nieve, la recolección de residuos y los cortes de electricidad derivados del deterioro de cables afectados por la sal. Ahora, el aumento de delitos en el metro se suma a la lista de desafíos.

El alcalde Zohran Mamdani ha sido fuertemente criticado por no gestionar adecuadamente la situación de las personas sin hogar durante la temporada invernal que cobró la vida de más de una docena de personas. (Foto: Eduardo Munoz Alvarez/AP)

Para la alcaldía, el problema combina seguridad pública y política social. El metro es la columna vertebral del transporte en la ciudad y cualquier percepción de inseguridad puede tener efectos inmediatos en la confianza de los usuarios y en la recuperación económica de zonas comerciales.

Cifras en perspectiva: luces y sombras

El alza registrada en 2026 contrasta con el desempeño de 2025, cuando los delitos graves en el metro alcanzaron su nivel más bajo desde 2009, si se excluyen los años atípicos de la pandemia (2020 y 2021). Sin embargo, incluso en ese contexto de mejora general, los asaltos con violencia bajo tierra marcaron un máximo histórico desde que el NYPD comenzó a recopilar estos datos en 1997.

Otro dato relevante es la evasión de tarifas. Las denuncias por “fare evasion” disminuyeron 15% durante las primeras 6 semanas de 2026 respecto al mismo periodo del año anterior. Pese a la baja, el vocero del NYPD enfatizó que el volumen total sigue siendo el 4° más elevado para un inicio de año, lo que indica que el problema persiste.

Desde la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA, por sus siglas en inglés), cualquier consulta sobre estadísticas de criminalidad es remitida directamente al NYPD. La agencia evita hacer comentarios públicos sobre la evolución de los incidentes, concentrándose en la operación del servicio.

Soluciones propuestas y obstáculos persistentes

Especialistas coinciden en que la respuesta no puede limitarse a reforzar la presencia policial. Reeping insiste en que ampliar la red de refugios y fortalecer los programas de asistencia social es clave para reducir la presión sobre el sistema subterráneo durante episodios de frío extremo.

El acceso seguro al metro y la atención a la exclusión social figuran entre las mayores dificultades de este invierno inusualmente duro. Las cifras sugieren que el fenómeno es multifactorial: clima severo, vulnerabilidad social y dinámicas delictivas que se desplazan según el contexto.

Para la administración de Mamdani, el desafío será articular una estrategia coordinada que combine gestión de emergencias, seguridad y políticas sociales de fondo. Mientras tanto, los números de las primeras semanas de 2026 evidencian que el frío no solo congela calles y aceras: también redefine el mapa de la criminalidad en la ciudad que nunca duerme.

Sigue leyendo:

* ¿Qué tan cerca está el alcalde Mamdani de congelar la renta habitacional en la Gran Manzana?

* ¿Qué se sabe de la estrategia de Zohran Mamdani para inmigrantes en Nueva York? (podcast)

* Video viral muestra agresión racista a pasajera hispana en el metro