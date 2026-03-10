Hochul presiona para que se revoque la ley climática de Nueva York en medio de su campaña electoral

La gobernadora Kathy Hochul presiona a los legisladores del estado de Nueva York para que revoquen parte de la ley climática de 2019, que establece metas ambiciosas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero: 40% para 2030 y 85% para 2050.

La iniciativa, reportó Gothamist, se produce en medio de su campaña para un segundo mandato, y busca priorizar la asequibilidad energética para familias y empresas.

Hochul asegura que respalda los principios de la ley, incluida la transición a energías renovables, pero advierte que los costos asociados podrían ser excesivos.

“Para que podamos cumplir con los objetivos en el plazo establecido por la Legislatura, habrá un costo enorme para las familias, enorme”, declaró la gobernadora, quien destacó el impacto en tarifas y precios de energía.

El debate se intensificó luego de que la Autoridad de Investigación y Desarrollo Energético del estado publicó un memorando que estima que alcanzar los objetivos de 2030 podría elevar el precio de la gasolina en $2.23 dólares por galón y aumentar hasta $4,000 dólares anuales los costos de petróleo y gas natural para algunos hogares.

Ambientalistas y legisladores demócratas cuestionan los datos y argumentaron que se enfocan en costos inmediatos y no reflejan los beneficios de largo plazo de la transición energética.

Pete Harckham, senador demócrata y presidente del comité de conservación ambiental del Senado, calificó el memorando como “un documento inventado” y sostuvo que “la ley es la ley”, en defensa de los objetivos de reducción de emisiones, señaló Gothamist.

Los republicanos, encabezados por el aspirante Bruce Blakeman, ya bautizaron la ley como el “impuesto Hochul” y prometen derogarla si llegan al poder.

Blakeman acusa a la legislación de aumentar los costos de servicios públicos, mientras el equipo de Hochul lo vincula con Donald Trump y su oposición a proyectos energéticos estatales clave.

Más de dos docenas de demócratas del Senado estatal se oponen a cualquier intento de revocar la ley.

El jueves pasado, 29 de los 41 senadores demócratas firmaron una carta a Hochul en la que expresaron su rechazo, aunque dijeron estar dispuestos a colaborar en políticas climáticas integrales. Hasta ahora, la gobernadora no ha presentado un plan detallado para revertir los objetivos de la ley, y las negociaciones con los legisladores permanecen en etapas iniciales, destacó el medio.

La Comisión de Servicio Público del estado comenzó a aceptar comentarios sobre posibles modificaciones, mientras se acerca la fecha límite del 31 de marzo para presentar el presupuesto estatal.

