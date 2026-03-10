Japón cierra fase de grupos invicta con paliza a República Checa

Japón derrotó 9-0 a República Checa para terminar la fase de grupos de forma invicta en el Clásico Mundial de Béisbol.

El equipo japonés viajará a Miami y se enfrentará al segundo lugar del Grupo D. Los nipones se enfrentarán al perdedor del juego entre Venezuela y República Dominicana que será este miércoles.

Por su parte, República Checa se marcha del Clásico Mundial de Béisbol con cuatro derrotas y deberá jugar el torneo clasificatorio para la siguiente edición.

MUNETAKA MURAKAMI GRAND SLAM 😤 pic.twitter.com/S2LEWWNdT0 — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 10, 2026

Japón se llevó la victoria sin Shohei Ohtani

El equipo japonés no utilizó a Shohei Ohtani ni Seiya Suzuki en el último encuentro de la fase de grupos en el Tokyo Dome.

República Checa y Japón mantuvieron un empate sin carreras hasta el octavo inning, capítulo en que los nipones hicieron un largo rally de nueve carreras.

Kenya Wakatsuki rompió el empate con un doble y rápidamente Ukyo Shuto amplió el marcador con un jonrón con las bases llenas para poner la pizarra 4-0.

Shugo Maki impulsó otra carreras tras recibir un boleto con las bases llenas y el grandeliga Munetaka Murakami bateó un jonrón con las bases llenas para sellar la victoria 9-0.

Aunque los reflectores se los llevó Ondrej Satoria, el pitcher y electricista que lanzó 4.2 innings sin permitir una sola carrera ante el lineup japonés.

Checa solo pudo conectar dos imparables ante el pitcheo japonés y se vio ampliamente superado en cada uno de los cuatro juegos de este Clásico Mundial de Béisbol.

¿Qué equipos faltan por definir la clasificación a la siguiente ronda del Clásico Mundial?

Quedan pocos cupos para definir a los mejores ocho equipos del Clásico Mundial de Béisbol. Hasta ahora están clasificados: Japón, Corea del Sur, Puerto Rico, Estados Unidos, República Dominicana y Venezuela.

México deberá derrotar a Italia para meterse a la siguiente instancia, mientras que Canadá también deberá vencer a Puerto Rico o Cuba para lograr avanzar de ronda.

Los cuartos de final comenzarán el viernes y sábado en Houston (Daikin Park) y Miami (Loan Depot Park).

