Juan Soto genera polémica en el Clásico Mundial al ocultar botellas de Shohei Ohtani en rueda de prensa

Juan Soto está dando de qué hablar en este Clásico Mundial de Béisbol. La estrella de New York Mets se ha vuelto viral por retirar botellas de una bebida energética japonesa que patrocina oficialmente el torneo y asociada a la imagen de Shohei Ohtani.

La escena ya se ha repetido en un par de ocasiones durante este Clásico Mundial. La última fue el pasado domingo antes de la victoria por KO 12-1 ante Países Bajos.

Soto llegó a la rueda de prensa junto a su compañero Vladimir Guerrero Jr. Antes de emitir cualquier declaración, Soto fijó su mirada en una botella de Oi Ocha, marca de té y bebidas energizantes con fuerte presencia en el mercado asiático y socio comercial de la MLB.

A los pocos segundos de haber tomado asiento y casi sincronizados, Guerrero Jr. y Soto agarraron la botella y la ocultaron bajo la mesa para alejarla de los encuadres de las cámaras.

La primera vez que ocurrió fue Soto en pleno y el gesto generó algunas risas. Ahora, la estrella de Toronto Blue Jays se le unió al jardinero de los Mets.

¿Por qué Juan Soto retira botellas con la cara de Shohei Ohtani?

De acuerdo con reportes, el motivo que impulsa a Soto a retirar las botellas de la bebida energética es netamente comercial. A finales de 2024, Juan Soto firmó un contrato multimillonario de exclusividad con Celsius, una marca de bebidas energéticas.

Ahora, como embajador, Soto tiene prohibido por contrato asociar su imagen con bebidas de la competencia en eventos públicos de alta exposición.

Juan Soto imitando a Cristiano Ronaldo

La imagen de Juan Soto ocultando botellas en rueda de prensa ha recordado a uno de los momentos virales que protagonizó Cristiano Ronaldo en 2020.

Durante la Eurocopa 2020, en la previa del partido Portugal vs. Hungría, Cristiano Ronaldo llegó a la sala de prensa y vio dos botellas de Coca‑Cola, patrocinador oficial del torneo. CR7 las apartó y dijo “Agua”.

Por su parte, Ocha (producida por Ito En) tiene como su principal figura global a Shohei Ohtani. La estrella japonesa de Los Angeles Dodgers es el embajador mundial de este té verde, el cual se convirtió en patrocinador oficial de la MLB precisamente por la influencia y el gusto personal de Ohtani por el producto.



