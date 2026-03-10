La sorpresiva campaña de Dakota Johnson para Calvin Klein

Las nuevas imágenes de Dakota Johnson para la firma Calvin Klein parecieran ser a simple vista unas fotografías sensuales. Pero en realidad no se trata sólo de eso, es una producción que apuesta por un tono natural que muestra a la actriz en situaciones de la vida diaria mientras luce piezas mínimas de la marca.

El proyecto lleva la firma del realizador Gordon von Steiner, quien retrató a Johnson en ambientes domésticos que marcan la idea de una sensualidad calma, sin artificios.

La intérprete aparece con un sujetador “Ultralight”, ropa interior del mismo estilo y vaqueros holgados que dejan asomar un tanga negro. En otras imágenes se la ve escuchando música, jugando billar o descansando en exteriores, siempre con ese aire despreocupado que sostiene el concepto creativo.

Un momento personal que acompaña la campaña

Mientras hablaba con la revista “ELLE”, la actriz mencionó que este trabajo llegó en una etapa clave para ella: “Trabajar con Calvin se siente muy simbiótico con el lugar en el que estoy en mi vida”, expresó al explicar la sintonía que encontró con la propuesta.

También comentó que atraviesa “una etapa de mi feminidad donde me siento bastante tranquila y centrada. Paso mucho tiempo en casa, me siento muy cómoda en mi cuerpo”. Esa comodidad se refleja en cada imagen, donde su presencia transmite más sosiego que provocación abierta.

La intérprete, conocida por su participación en la película “Cincuenta sombras de Grey” y en el título romántico “Amores Materialistas”, sostuvo que posar con tan poca ropa encajaba con su propio momento vital. Según dijo, realizar esta campaña con “un tono de sensualidad muy relajado” le pareció “una verdad de quién soy en este momento”.

La colección que acompaña las imágenes

La marca lanzó esta campaña al mismo tiempo que su línea “Ultralight” y su colección “’90s denim” llegan a tiendas y plataformas. En el caso del denim, destacan tres modelos, los Archive High Rise Slim, de tiro alto y corte recto; los Relaxed Trucker, con inspiración vintage; y los Baggy jean, mucho más holgados.

En cuanto a su visión sobre la sensualidad en la moda, Johnson compartió una reflexión que capta el espíritu de la campaña: “Creo que las prendas más sensuales son las que te hacen sentir bien en tu cuerpo. Sentirse bien con la ropa cambia tu energía y tu forma de moverte”. Y agregó algo que rompe con cualquier cliché de lencería: “A veces, estar con una camiseta vieja y grande es lo más sensual del mundo. Otras veces, la lencería de encaje te puede hacer sentir fatal. Para mí, todo depende de cómo me hace sentir lo que llevo puesto”.

La campaña, que combina cotidianeidad, diseño y una sinceridad poco habitual en producciones de moda, confirma el lugar de Dakota Johnson como una figura capaz de marcar tendencia desde un lugar más íntimo que estridente.

