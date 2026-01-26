Sydney Sweeney causa polémica por colgar ropa interior en el letrero de Hollywood

La actriz Sydney Sweeney está envuelta en una nueva polémica al treparse al icónico letrero de Hollywood, en Los Ángeles, y colgar brasieres como parte de la campaña de lanzamiento de su nueva línea de ropa interior.

De acuerdo con imágenes obtenidas por TMZ, la estrella de ‘Euphoria’ protagonizó una sesión de fotos nocturna. La artista vistió un atuendo de pantalones negros cargo, una sudadera negra y una gorra. En el video se ve a Sweeney trepando el famoso letrero y colgando varios brasieres en la estructura.

En el video la actriz se muestra muy divertida mientras otras personas la ayudan a subirse a la estructura. Sin embargo, esto ha causado polémica y rechazo por las acciones de Sweeney en el famoso letrero.

De acuerdo con FilmLA, Sweeney y su equipo tenían permiso para filmar en los alrededores, pero no tenían autorización para trepar ni tocar el letrero.

La Cámara de Comercio de Hollywood, ente que posee los derechos de propiedad intelectual para utilizar la imagen del cartel, confirmó a TMZ que no concedió permiso para esta acción. “No se concedió ningún permiso para hacer esto, como se requiere”, dijo la Cámara de Comercio de Hollywood a TMZ.

Aunque el medio aseguró que la actriz podría correr el riesgo de enfrentar cargos con vandalismo y allanamiento, el Departamento de Policías de Los Ángeles dijo a Fox News que no existe una investigación al respecto y que tampoco se cometió un delito.

El letrero de Hollywood es un espacio restringido y vigilado por las autoridades. Invadir el lugar puede resultar en un delito menor, lo que significa una multa de hasta $1,000 o incluso hasta seis meses de cárcel.

La marca de lencería de Sydney Sweeney está financiada por Coatue, cuyos inversores incluyen a Jeff Bezos y su esposa Lauren Sánchez.

Esta no es la primera campaña polémica que protagoniza Sydney Sweeney. A mediados de 2025 fue la imagen de una polémica campaña de jeans de American Eagle. La publicidad hizo un juego de palabras entre “genes” y “jeans” (que en inglés se pronuncian prácticamente igual) y decía “Sydney Sweeney tiene buenos genes”. Esta campaña fue fuertemente criticada y acusada de impulsar la eugenesia y promover la supremacía blanca.

Sigue leyendo: