Los American Music Awards 2026 se celebrarán nuevamente en Las Vegas

La 52.ª edición de los American Music Awards se celebrará el próximo 25 de mayo en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. La ciudad albergará el evento nuevamente luego de que la edición 2025 se celebrara en el Fontainebleau.

¿A qué hora y dónde ver los American Music Awards?

Los American Music Awards se transmitirán en vivo a partir de las 8:00 p. m. ET / 5:00 p. m. PT. La transmisión estará disponible a través de CBS y se podrá ver en directo y bajo demanda en Paramount+.

¿Cuándo se anunciarán las nominaciones y las votaciones?

Las nominaciones a los American Music Awards se anunciarán el martes 14 de abril. La votación de los fanáticos se abre ese día y cierra el viernes 8 de mayo. Esta es la premiación votada por los fanáticos más relevante del mundo.

Con el paso de las semanas se publicarán más detalles sobre los nominados, el show y los presentadores elegidos para esta edición.

La 51.ª edición de los American Music Awards fue presentada por la cantante Jennifer López. Esta fue la primera vez que la ‘Diva del Bronx’, como también es conocida, presenta esta premiación luego de 10 años.

López inauguró la premiación con un popurrí de los éxitos del año y participaron otros artistas como Janet Jackson, ganadora del Premio ICON; Rod Stewart, que obtuvo el galardón a la Trayectoria; Alex Warren, Becky G y Manuel Turizo, Benson Boone, Blake Shelton, Gloria Estefan, Gwen Stefani, Lainey Wilson y Reneé Rapp.

En la edición del año pasado, el rapero Kendrick Lamar fue el artista más nominado con un total de 10 menciones. Billie Eilish fue la máxima ganadora al triunfar en las siete categorías en las que fue nominada.

Sigue leyendo:

· Discurso de Janet Jackson en los AMAs 2025: “No me considero un ícono”

· AMAs 2025: Jennifer López besa en la boca a sus bailarines en plena presentación

· Jennifer Lopez sufrió un golpe en su rostro durante los ensayos de los AMAs

