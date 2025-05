Discurso de Janet Jackson en los AMAs 2025: “No me considero un ícono”

La cantante Janet Jackson fue una de las protagonistas de la 51 edición de los American Music Awards 2025. La famosa intérprete fue galardonada con el ‘ICON Award’ por su influencia en la música y su destacada trayectoria musical.

Antes de recibir el premio, la hermana de Michael Jackson ofreció un show espectacular en el escenario d e los AMAs, en donde interpretó “Someone to Call My Lover”, su tema del 2001, y luego interpretó “All for You”. Esta es la primera vez que Janet Jackson se presenta en los AMAs desde 2018.

La organización aseguró que entregaba el reconocimiento a Janet Jackson por ser “una artista cuya música ha tenido una influencia cultural y global innegable en la industria musical”

Al recibir el premio, Janet Jackson subió al escenario luciendo un look casual y holgado de Vetements y en su discurso de aceptación se mostró agradecida por el reconocimiento aunque señaló que no se considera un ícono,

“¡Me siento tan honrada y agradecida! No quiero faltar el respeto a nadie pero no me considero un icono. Ni mi familia ni yo soñamos jamás con alcanzar la fama. No nos criaron así”, dijo la cantante quien, en efecto, fue criada en una familia con un gran talento musical. Ejemplo de eso es su exitosa carrera artística de más de 50 años y el legado musical que dejó su hermano Michael Jackson, conocido como ‘El Rey del Pop’.

La multipremiada estrella pop resaltó la importancia de la música en su familia. “Siempre tuvimos un amor especial por la música, el baile, el canto y la fama llegó con esfuerzo y dedicación”, dijo Janet Jackson.

“Mi historia, la de mi familia, es verdaderamente una historia estadounidense. Esto solo habría sucedido en Estados Unidos”, dijo la cantante.

Para finalizar la cantante agradeció al público, a la organización y a Dios. “Gracias a ustedes y a Dios estoy aquí. Quiero agradecer a los AMA por este honor, por el cual estoy humildemente agradecida. Y por último, pero no menos importante, quiero decirles que mantengan a Dios en cada aspecto de sus vidas, porque ahí es donde él quiere estar. Los quiero muchísimo”, dijo.

El ICON Award ha sido otorgado anteriormente a figuras como Rihanna en 2013 y Lionel Richie en 2022. Actualmente Janet Jackson tiene una residencia en Las Vegas en el Resorts World hasta el 31 de mayo.

Janet Jackson es una de las figuras más importantes de la industria musical, con casi medio siglo de trayectoria y muchos premios y reconocimientos en su haber. La artista ha ganado cinco Grammy, dos Emmy, un Globo de Oro, una nominación al Óscar y docenas de premios American Music Awards, MTV Video Music Awards y Billboard Music Awards

Sigue leyendo:

Jennifer Lopez besa a sus bailarines en la boca durante la actuación en los AMAs 2025

VIDEO: Justin Bieber reaparece cantando con SZA tras meses de polémicas

Nicky Jam canceló su concierto en Nueva York por motivos de salud