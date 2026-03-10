Ondrej Satoria, el electricista de República Checa que dominó a Japón en Clásico Mundial

Ondrej Satoria pasará a ser una de las leyendas del Clásico Mundial de Béisbol. El lanzador de República Checa fue ovacionado este martes en el Tokyo Dome de Japón, en su última presentación.

Satoria, quien es electricista de profesión, lanzó 4.2 innings sin permitir carreras ante Japón, una de las grandes selecciones del Clásico Mundial.

El pitcher de República Checa terminó con 8.1 innings de labor, sin permitir carreras y siendo uno de los mejores jugadores del conjunto checo.

Ondrej Satoria, de 29 años, había anunciado que esta sería su última presentación con la selección en el mismo lugar donde se hizo famoso tras ponchar a Shohei Ohtani en la edición de 2023.

“Estoy orgulloso de poder decir que logré todo lo que quería”, dijo Satoria antes del partido. “Terminaré mi carrera aquí, donde me hice famoso”, dijo el checo para el New York Times.

Ondrej Satoria ovacionado por el Tokyo Dome

Tras su actuación de 4.2 innings sin permitir carreras, el manager Pavel Chadim lo sacó del juego y antes de pedirle la pelota le hizo una reverencia.

Satoria se tomó su tiempo para salir del terreno y girando para observar todo el estadio en su última actuación.

Luego de la victoria de Japón 9-0 sobre República Checa, Satoria recibió una nueva ovación de los fanáticos del Tokyo Dome e incluso por el equipo de Japón que aplaudió desde su dugout.

“Terminar con un estadio lleno, 45.000 personas. Creo que tiene muchos aficionados japoneses. Creo que en el campo se siente japonés. Me alegro muchísimo por él”, dijo el manager Chadim.

Chadim afirmó que el pitcher checo se retirará de forma oficial en 2027 para dedicarse a su familia, pero su huella quedará por siempre en el Clásico Mundial de Béisbol.

