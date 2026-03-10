Palestina se pelea con Israel en redes sociales tras victoria de República Dominicana en el Clásico Mundial

La paliza 10-1 de República Dominicana a Israel en el Clásico Mundial de Béisbol cruzó la línea deportiva y se convirtió en un enfrentamiento político cargado de ironía en redes sociales.

La derrota de Israel en el LoanDepot Park de Miami, que también certificó su eliminación del torneo, fue motivo de burla por parte de la cuenta oficial del Estado de Palestina ante la ONU en X.

Con un tono irónico, respondieron una publicación que informaba sobre la derrota de Israel 10-1 ante República Dominicana usando una frase coloquial de la jerga dominicana: “Que lo qué”.

Qué lo qué! 🇵🇸🌴🇩🇴 https://t.co/VqJdjbO6vZ — State of Palestine (@Palestine_UN) March 9, 2026

La respuesta de Palestina rápidamente se convirtió en tendencia y generó controversia entre los internautas. Incluso la destacada exactriz de cine para adultos, Mia Khalifa, reaccionó a la polémica. “No soy libanesa. Soy dominicana”, escribió en X.

La relevancia mediática fue tal que la cuenta de la embajada de Israel en República Dominicana entró al conflicto.

Continuando con la retórica irónica, el perfil en X de la embajada de Israel en República Dominicana citó la misma publicación a la que respondió Palestina y mezcló su contestación con política y deporte.

“Les recordamos que no existe un estado palestino, como tampoco su equipo de béisbol”, escribieron.

Les recordamos que no existe un estado palestino, como tampoco su equipo de béisbol. 😂 https://t.co/ZClUQGMf38 — Israel en Rep. Dom. (@IsraelinRepDom) March 10, 2026

Israel figura en el tercer lugar del Grupo D en el Clásico Mundial de Béisbol, por encima de Holanda y Nicaragua y superada por República Dominicana y Venezuela. Este martes enfrentará a Países Bajos en el LoanDepot Park.

Palestina e Israel arrastran un conflicto político, territorial, diplomático y religioso desde hace siglos. El pasado 7 de octubre de 2023, las tensiones escalaron a lo bélico. Esto ha generado miles de muertes en bombardeos, entre ellas más de 600 deportistas.



