Policía de Toronto investiga tiroteo contra el consulado de EE.UU. en Canadá

La Policía de Toronto, Canadá, inició este martes una investigación tras registrarse un tiroteo contra el consulado de Estados Unidos en la ciudad canadiense.

El incidente ocurrió a primeras horas de la mañana en la sede diplomática, ubicada en una zona céntrica. Según el reporte oficial, no se registraron personas heridas durante el suceso, informó EFE.

Las autoridades locales informaron a través de sus canales digitales que a las 5:29 a.m. hora local, recibieron las primeras alertas sobre detonaciones de armas de fuego dirigidas hacia el edificio consular. Tras el despliegue de seguridad inicial, los funcionarios confirmaron el hallazgo de indicios balísticos en el lugar.

Hallazgo de pruebas y cierre de vías

Los agentes que lideran las pesquisas “han localizado pruebas de que un arma de fuego fue disparada” contra el inmueble, según detalló el cuerpo policial. Hasta el momento, los organismos de seguridad canadiense indicaron que no cuentan con datos sobre la identidad o el paradero de los presuntos responsables del ataque.

Como parte del protocolo de recolección de evidencia y resguardo de la escena, varias arterias viales situadas en los alrededores del consulado permanecen cerradas al tránsito vehicular y peatonal. La policía mantiene un perímetro de seguridad mientras se completan las labores de investigación de campo en el sector afectado.

No han establecido vínculo entre el incidente y el conflicto con Irán

Este evento ocurre 11 días después de que comenzaran los operativos militares y bombardeos por parte de Estados Unidos e Israel en territorio iraní. No obstante, la Policía de Toronto ha mantenido un enfoque técnico sobre el caso y no ha establecido un vínculo directo entre el tiroteo de este martes y la crisis geopolítica en Oriente Medio.

El despliegue de seguridad en las sedes diplomáticas de la región se mantiene bajo vigilancia constante tras los recientes acontecimientos internacionales. Entretanto, las autoridades canadienses continuarán con las labores de inteligencia para esclarecer los motivos detrás de la agresión al edificio consular.

