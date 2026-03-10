Republicano respaldado por Trump pasa a segunda vuelta por el escaño de Taylor Greene

El republicano Clay Fuller, respaldado por el presidente Donald Trump, y el demócrata Shawn Harris competirán en una segunda vuelta el 7 de abril para definir quién ocupará el escaño que dejó vacante Marjorie Taylor Greene en el distrito 14 de Georgia, según proyecciones divulgadas tras la elección especial del martes.

Los dos candidatos lograron avanzar desde una papeleta particularmente amplia, en la que participaron más de veinte aspirantes de distintos partidos. Bajo las normas electorales del estado, todos los postulantes aparecen en la misma boleta sin importar su afiliación política, lo que hace difícil que alguno supere el 50 % necesario para ganar en primera ronda.

Con aproximadamente el 73% de los votos proyectados, Harris encabezaba el conteo con cerca del 38 %, mientras que Fuller reunía alrededor del 35 %.

A pesar de esa ventaja inicial del demócrata, el republicano llega a la segunda vuelta con perspectivas favorables en un distrito con fuerte inclinación conservadora.

En las elecciones presidenciales de 2024, el presidente Donald Trump obtuvo allí una ventaja de 37 puntos porcentuales, lo que ha convertido al distrito en uno de los bastiones republicanos del estado.

El respaldo de Trump

Durante la campaña, Fuller impulsó activamente el respaldo de Trump, mencionándolo en anuncios radiales y participando junto a él en un evento reciente dentro del distrito.

El tercer lugar, que fue para el exsenador estatal republicano Colton Moore, obtuvo menos del 10 % de los votos.

Aunque no contaba con el respaldo de Trump, Moore también intentó posicionarse como uno de los defensores más firmes del movimiento Make America Great Again, instando a los votantes que apoyan plenamente al presidente a respaldar su candidatura.

El demócrata Harris, por su parte, basó gran parte de su estrategia en una campaña dirigida a los votantes de clase trabajadora.

En sus anuncios criticó a lo que describió como “políticos desconectados” de ambos partidos que, según dijo, “no entienden lo difícil que son las cosas para los trabajadores georgianos”.

El demócrata también recibió el respaldo público del exsecretario de Transporte Pete Buttigieg.

La carrera para ocupar el escaño se abrió después de que Greene, quien había ganado la reelección en 2024 por un margen de 29 puntos, renunciara en enero tras su ruptura con Trump en medio de desacuerdos relacionados con el manejo de documentos vinculados a la investigación federal sobre Jeffrey Epstein.

