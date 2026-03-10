Robert F. Kennedy Jr. anuncia formación obligatoria en nutrición para médicos en Estados Unidos

El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) avanza en la consolidación del programa Make America Healthy Again con “acciones audaces”, tal como cita su sitio oficial. Entre las nuevas medidas destaca la formación obligatoria de al menos 40 horas en nutrición para los estudiantes de las 53 escuelas de medicina que aspiran a graduarse en los Estados Unidos.

Los detalles fueron dados a conocer por el secretario del HHS, Robert Kennedy Jr., quien hizo énfasis en que esta iniciativa permitirá alinear la formación de los facultativos con la nueva pirámide alimenticia y hacer realidad el objetivo de que “América vuelva a ser saludable”, según un reporte de Fox News.

Kennedy declaró: “53 facultades de medicina en 31 estados están impulsando este movimiento nacional para defender la educación nutricional y remodelar el futuro de la formación médica”.

Implementación y alcance de la medida

La iniciativa entrará en vigor este 2026. Específicamente, a partir de este otoño, estas escuelas exigirán que cada estudiante de medicina complete 40 horas de educación nutricional integral o un equivalente de competencia antes de obtener su titulación.

Esta medida forma parte del conjunto de acciones anunciadas bajo la administración del presidente Donald Trump, las cuales buscan una transformación profunda del sistema:

Actualizar las Guías Alimentarias .

. Eliminar el uso de aditivos y colorantes artificiales.

artificiales. Redefinir conceptos de alimentos saludables .

. Sincerar las etiquetas nutricionales para facilitar una mejor toma de decisiones por parte del consumidor.

Tal como lo afirmó el secretario: “Así es como hacemos que ‘América vuelva a estar sana’. Este programa se alineará con la nueva pirámide alimenticia”.

¿Por qué se toman estas medidas?

La reciente actualización de las Guías Alimentarias de Estados Unidos dejó en evidencia lo que expertos y estudios científicos venían alertando: un consumo masivo de alimentos ultraprocesados, azúcares y grasas saturadas que han deteriorado la salud de millones de ciudadanos.

El sitio oficial del HHS destaca que todas las acciones emprendidas tienen como fin lograr una nación más sana y fuerte, lo que requiere reformar los sistemas alimentarios, de salud y científicos del país.

Datos alarmantes que impulsan el cambio

La administración se apoya en estadísticas críticas que señalan a la mala alimentación como una de las causas fundamentales de la epidemia de enfermedades crónicas:

6 de cada 10 estadounidenses padecen al menos una enfermedad crónica.

padecen al menos una enfermedad crónica. 1 de cada 4 personas sufre de alergias.

sufre de alergias. Aproximadamente el 40% de la población es diabética o prediabética.

