¿Arroz, carbohidrato simple o aliado nutricional? Esto dice la ciencia

El arroz es uno de los carbohidratos más populares del mundo y, dependiendo del tipo y la combinación con otros alimentos como el huevo, puede ser un verdadero aliado nutricional. Este cereal es un carbohidrato complejo por sus niveles de almidón; sin embargo, cuando se refina, se comporta como un carbohidrato simple. Por eso, se recomienda incluir el arroz integral en la dieta habitual.

La diferencia fundamental entre un carbohidrato complejo y uno simple radica en la manera en que el cuerpo los absorbe. Mientras uno es procesado rápidamente, el carbohidrato complejo retarda la absorción de la glucosa y evita los peligrosos picos de insulina.

Por ejemplo, el arroz blanco tiene un índice glucémico (IG) más alto que el arroz integral. Los expertos indican que, dependiendo de la variedad y el método de cocción, el arroz blanco suele tener un IG entre 64 y 89. Cabe recordar que el índice glucémico indica la rapidez con la que el cuerpo asimila la glucosa y cómo esta impacta en los niveles de insulina.

Beneficios del arroz integral según la ciencia

El consumo de arroz integral se asocia con beneficios específicos como:

Propiedades antidiabéticas.

Efecto anticolesterolémico.

Acción cardioprotectora.

Capacidad antioxidante.

Esto lo confirma un estudio publicado sobre el perfil fitoquímico del arroz integral y sus implicaciones nutrigenómicas. La evidencia científica sugiere que existen más de 8,000 variedades de arroz con diferentes niveles de calidad y contenido nutricional, aunque comercialmente los conocemos principalmente como arroz blanco o integral tras su procesamiento.

La clave del arroz está en el procesado

El arroz es un cereal de alto consumo global que se ha utilizado incluso como remedio popular desde la antigüedad, estando bien documentado en las medicinas tradicionales de diversos países asiáticos. Entre sus beneficios se cuentan:

Efecto antidiabético y antiinflamatorio (vías respiratorias).

y (vías respiratorias). Alivio de trastornos gastrointestinales y diarrea.

y diarrea. Acción diurética .

. Fuente de vitaminas .

. Uso en preparaciones para el cuidado de la piel.

Una de las claves nutricionales del arroz es su grado de procesamiento, indica el estudio. Mientras más procesado esté el grano, se produce una mayor pérdida de compuestos fitoquímicos beneficiosos para la salud y disminuye la actividad antioxidante celular.

Los investigadores han demostrado que los niveles de compuestos fenólicos disminuyen al aumentar el grado de molienda. Por ello, se recomienda controlar este proceso para optimizar tanto la calidad sensorial como la composición nutricional.

Perfil del arroz integral: nutrición y desafíos

Se recomienda incluir arroz integral a la dieta para mantener buena salud. Fuente: Shutterstock Crédito: shutterstock

El perfil nutricional del arroz integral incluye compuestos bioactivos, aminoácidos, fibras dietéticas y minerales. Uno de los desafíos de esta variedad es que requiere un proceso de cocción más prolongado que el del arroz blanco, ya que absorbe el agua de manera más lenta.

El arroz integral se considera un grano integral porque mantiene el salvado y el germen intactos. Esto le otorga un perfil nutricional mucho más alto, siendo especialmente rico en magnesio y vitaminas del grupo B. Su alto contenido de fibra favorece la digestión y proporciona una mayor sensación de saciedad.

Propiedades y usos del arroz blanco

El arroz blanco pasa por un proceso de refinamiento donde se eliminan el salvado y el germen, dejando únicamente el endospermo. Esto resulta en un grano procesado con una textura muy suave y un gusto neutro, ideal para absorber otros sabores en la cocina.

Sin embargo, este proceso reduce su contenido de fibra y niveles de nutrientes, ya que gran parte de las vitaminas y minerales se pierden junto con la cáscara. Además, tiene un índice glucémico más alto, lo que significa que eleva el azúcar en sangre de forma más rápida.

¿Cuándo elegir el arroz blanco?

Entre los beneficios del arroz blanco destaca que es de fácil digestión, siendo altamente recomendado para personas con ciertos problemas digestivos, destaca un trabajo de Shifty Chevre. Al ser rico en almidón, proporciona una fuente de energía rápida, es bajo en grasas y sodio. Gracias a su versatilidad, se puede adaptar a cualquier dieta y combina a la perfección con diversos ingredientes.

Sigue leyendo: