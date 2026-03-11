Costco prueba un nuevo sistema que permite pagar en solo 8 segundos

Costco está probando una nueva tecnología que podría transformar la forma en que los clientes pagan sus compras en sus tiendas. El objetivo es reducir por mucho las largas filas en las cajas, uno de los aspectos que más suelen criticar los compradores del popular club mayorista.

La empresa anunció que está experimentando con un sistema de ‘pre-escaneo’ que permite a los clientes registrar sus productos mientras recorren la tienda y completar el pago en apenas ocho segundos al llegar a la salida.

El proyecto piloto fue uno de los temas destacados durante la conferencia de resultados financieros del segundo trimestre de 2026 de Costco, realizada el 5 de marzo.

Gary Millerchip, vicepresidente ejecutivo y director financiero de Costco Wholesale, explicó que el nuevo sistema tiene el potencial de reducir el proceso de pago a apenas unos segundos.

Según Millerchip, el programa piloto podría lograr que toda la transacción en caja se complete en aproximadamente ocho segundos.

Cómo funciona el nuevo sistema de pago

El sistema de pre-escaneo comenzó a probarse en mayo de 2025 en 27 tiendas de Costco.

El proceso funciona a través de la aplicación móvil de Costco. Mientras recorren la tienda, los clientes pueden usar sus teléfonos para escanear los códigos de barras de los productos que colocan en su carrito.

De esta manera, los compradores pueden registrar sus artículos a su propio ritmo mientras realizan sus compras.

Cuando terminan de comprar, el cliente solo tiene que mostrar un código QR personalizado generado en la aplicación a un empleado de Costco en la zona de pago.

El trabajador verifica la compra y finaliza la transacción, lo que elimina gran parte del tiempo que normalmente se pasa esperando en las cajas.

Inspirado en sistemas de pago automatizados

El sistema tiene similitudes con tecnologías implementadas en otras cadenas minoristas, como los sistemas automatizados de pago de Aldi o las tiendas sin cajas de Amazon.

Sin embargo, Costco mantiene una diferencia importante: el proceso aún incluye la interacción final con un empleado que valida la compra antes de que el cliente salga de la tienda.

La empresa considera que este enfoque combina la rapidez de la automatización con el control humano que caracteriza a su modelo de operación.

Una apuesta por su aplicación móvil

Además de acelerar las compras, el nuevo sistema también impulsa el uso de la aplicación móvil de Costco.

En los últimos años, la compañía ha ampliado las funciones de la app, que ya permite a los clientes mostrar su tarjeta de membresía digital y acceder a recibos electrónicos.

Si el sistema de pre-escaneo se implementa de manera más amplia, la aplicación podría convertirse en una herramienta esencial para los compradores del club mayorista.

Por ahora, Costco no ha anunciado cuándo planea expandir el sistema a todas sus tiendas.

Sin embargo, la empresa indicó que los resultados iniciales del programa piloto han sido positivos, lo que sugiere que el sistema podría implementarse en más establecimientos en el futuro.

Sigue leyendo:

– Costco confirma regla de que clientes deben llevar ropa ‘doble’ en sus tiendas

– Cómo Costco selecciona los productos que puedes probar gratis

– ¿Puedes comprar en Costco si olvidaste o no tienes membresía?