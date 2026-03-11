Gobierno de Trump reconoce ante la justicia a Delcy Rodríguez: Cómo eso debilita a Maduro

El Gobierno del presidente Donald Trump notificó formalmente a un tribunal federal ede Nueva York que reconoce a Delcy Rodríguez como la única jefa de Estado de Venezuela, una decisión que impacta directamente en la estrategia legal del exmandatario Nicolás Maduro, quien enfrenta cargos por narcotráfico en Estados Unidos.

La comunicación fue enviada por el encargado para América Latina del Departamento de Estado, Michael Kozak, al fiscal Jay Clayton, con el objetivo de que la corte tenga constancia de la posición oficial de Washington.

En la carta, Kozak afirmó que Estados Unidos “reconoce a Delcy Rodríguez como la única jefa de Estado capaz de actuar en nombre de Venezuela”, y aclaró que el país no reconoce a Maduro como presidente desde el 23 de enero de 2019, postura que —según subrayó— se mantiene hasta el presente.

La notificación judicial llega días después de que Trump anunciara públicamente que Washington reconocía al gobierno encabezado por Rodríguez, una decisión que coincidió con el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países.

Implicaciones para Maduro

El pronunciamiento del Departamento de Estado tiene implicaciones directas en el proceso penal que enfrenta Maduro en Nueva York.

Durante su proceso judicial, Maduro ha intentado presentarse ante el tribunal como presidente legítimo de Venezuela y ha solicitado que su defensa legal sea financiada con recursos del Estado venezolano.

Sin embargo, el reconocimiento formal de Rodríguez por parte del gobierno estadounidense debilita esa línea de defensa, al establecer que, para Washington, el exgobernante no posee autoridad para actuar en nombre del Estado venezolano.

En su comunicación a la fiscalía, Kozak fue explícito al referirse a la situación judicial del exmandatario. “Maduro es un narcoterrorista acusado que espera juicio en un tribunal federal estadounidense por sus crímenes”, señaló.

El funcionario también explicó que el pasado 5 de marzo Estados Unidos anunció la normalización de las relaciones con Venezuela bajo el liderazgo de Rodríguez, en el marco de un proceso que, según Washington, busca facilitar una transición política.

De acuerdo con la carta, la estrategia del gobierno estadounidense apunta a impulsar “un proceso gradual que cree las condiciones para una transición pacífica hacia un gobierno democráticamente elegido”.

Con información de EFE.

Sigue leyendo:

– EE.UU. realizó patrullaje militar frente a las costas de Venezuela

– Venezolanos en Florida recibieron a Trump entre aplausos en el restaurante El Arepazo

– Trump reconoce formalmente al Gobierno de Delcy Rodríguez en Venezuela en cumbre “Escudo de las Américas”